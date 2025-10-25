Uno Santa Fe | Santa Fe | frigoríficos

Expectativa de frigoríficos santafesinos por la cuadruplicación de exportaciones de carne a Estados Unidos

Con Estados Unidos está vigente una cuota para exportar anualmente 20.000 toneladas. "Hay una oportunidad importante para Argentina y para Santa Fe", sostuvieron desde el Gobierno provincial.

25 de octubre 2025 · 09:22hs
Expectativa de frigoríficos santafesinos por la cuadruplicación de exportaciones de carne a Estados Unidos

Los frigoríficos santafesinos se mostraron con expectativa ante la decisión del gobierno de Estados Unidos sobre cuadruplicar la cuota de exportación de carne argentina a ese país. El país norteamericano permite el ingreso de 20.000 toneladas anuales, aunque ahora se cuadruplicará ese volumen, un cambio que desde Santa Fe anticiparon con expectativa.

El integrante de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe, Antonio D’Angelo, valoró positivamente la posibilidad en diálogo con LT 10: “Con Estados Unidos hoy tenemos vigente una cuota para poder exportar anualmente de 20.000 toneladas. Por supuesto que es bienvenido, es carne de primera calidad, dicen que van a mejorar los cortes que se compran, por lo tanto van a ser novillos".

El empresario advirtió que “la reciente suba de precios de la hacienda en pie complica el cumplimiento de contratos internacionales", aunque confía en que "se solucionará una vez consolidados los mercados”.

Mirada desde Santa Fe

Desde el Gobierno provincial, la secretaria de Comercio Exterior de Santa Fe, Georgina Losada, coincidió en la relevancia del posible acuerdo con Estados Unidos, aunque subrayó que el acceso al mercado continúa condicionado por cuestiones políticas.

“Creo que hay una oportunidad importante para Argentina y para Santa Fe, principalmente por lo que representa este sector para nuestra provincia se transforma en ingresos de divisas genuinas, que obviamente genera un efecto positivo para toda la población”, destacó.

“A Estados Unidos exportamos carne congelada. Estados Unidos nos impuso una cuota de acceso a su mercado de 20.000 toneladas de carne. Detrás de estos mecanismos restringiendo el acceso al mercado de algún producto tiene que ver con una cuestión política más que una cuestión sanitaria”, explicó.

Losada ponderó el rol de Santa Fe en el mapa exportador nacional: “Santa Fe es la segunda provincia más exportadora de carne, significando más del 30% de las exportaciones totales a nivel nacional. En términos nominales exportamos 200.000 toneladas de carne en 2024, significando más de 800 millones de dólares”, detalló.

Decisión del gobierno de Estados Unidos

En los próximos días, la Casa Blanca anunciará oficialmente la ampliación del cupo de importación de carne vacuna argentina a 80.000 toneladas anuales, un incremento de 60.000 toneladas respecto del régimen actual. El nuevo entendimiento bilateral, que mantiene un arancel del 10%, significará ingresos adicionales estimados en u$s300 millones, según explicó el analista ganadero Víctor Tonelli, quien detalló que la mejora surge del diferencial arancelario y del valor FOB promedio de exportación.

La medida se inscribe en un contexto de crisis ganadera en Estados Unidos, donde el Departamento de Agricultura (USDA) reporta el nivel de stock más bajo en 75 años, tras la desaparición de más de 150.000 establecimientos desde 2017. A pesar de esa contracción, la demanda de carne bovina creció 9% en la última década, lo que obligó a la administración de Donald Trump a reforzar los flujos de importación para garantizar el abastecimiento.

Para la Argentina, el acuerdo representa mucho más que un negocio puntual. Es una señal de confianza internacional, un reconocimiento a su estatus sanitario y un impulso para reposicionar la carne local en el mercado global. Pero también plantea desafíos concretos: sostener la oferta interna, mantener precios estables y aprovechar la oportunidad con una estrategia de valor agregado.

De acuerdo con un informe de la agencia Bloomberg, la administración Trump decidió cuadruplicar el contingente arancelario para la carne vacuna argentina al mismo tiempo que implementa un paquete de medidas para reactivar su producción ganadera.

