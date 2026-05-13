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Qué calles de Santa Fe tienen más locales vacíos y cuáles lideran la ocupación comercial

El Observatorio del Centro Comercial difundió un nuevo informe sobre la situación de los negocios en la capital provincial

13 de mayo 2026 · 11:11hs
La Peatonal San Martín.

La Peatonal San Martín.
Qué calles de Santa Fe tienen más locales vacíos y cuáles lideran la ocupación comercial

Comercio santafesino

UNO Santa Fe

Comercio santafesino

El Observatorio del Centro Comercial de Santa Fe presentó los resultados del relevamiento de locales comerciales correspondiente a abril y mayo de 2026, que reflejó una ocupación promedio del 86,8% en los principales corredores comerciales de la ciudad.

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El informe, realizado durante la segunda quincena de abril y procesado en mayo, relevó un total de 7.106 locales, de los cuales 6.166 estaban ocupados y 940 desocupados. De esta manera, la tasa general de vacancia se ubicó en el 13,2%.

Entre las arterias con mayor cantidad de comercios relevados se destacó Aristóbulo del Valle, con 703 locales y un índice de ocupación del 92,2%. Le siguieron San Martín, con 631 locales y una ocupación del 84,8%; y Facundo Zuviría, con 516 locales y un 88,2% de ocupación.

En cuanto a los corredores con más locales vacíos, el relevamiento ubicó en primer lugar a San Martín, con 96 locales desocupados. También sobresalieron Facundo Zuviría (61), Aristóbulo del Valle (55) y Blas Parera (53).

El trabajo también analizó los porcentajes de ocupación por calles. En ese sentido, avenida Galicia registró ocupación plena, con el 100% de sus locales en funcionamiento. Detrás quedaron Balcarce (97,5%), San Lorenzo (93,1%) y nuevamente Aristóbulo del Valle (92,2%).

En contrapartida, las zonas con mayores niveles de desocupación fueron Lisandro de la Torre, con un 26,8% de vacancia; Rivadavia (23,3%); Belgrano (21,5%) y General López (20,8%).

El relevamiento corresponde a la edición número 22 del estudio semestral que realiza el Observatorio del Centro Comercial santafesino y permite medir la evolución de la actividad comercial en distintos sectores de la ciudad.

Informe completo

FinalLocMay26

• LEER MÁS: Persianas bajas: Santa Fe sumó 50 locales comerciales vacíos en seis meses y ya son 1.000 en toda la ciudad

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