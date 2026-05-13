Qué calles de Santa Fe tienen más locales vacíos y cuáles lideran la ocupación comercial

El Observatorio del Centro Comercial difundió un nuevo informe sobre la situación de los negocios en la capital provincial

El Observatorio del Centro Comercial de Santa Fe presentó los resultados del relevamiento de locales comerciales correspondiente a abril y mayo de 2026, que reflejó una ocupación promedio del 86,8% en los principales corredores comerciales de la ciudad.

El informe, realizado durante la segunda quincena de abril y procesado en mayo, relevó un total de 7.106 locales, de los cuales 6.166 estaban ocupados y 940 desocupados. De esta manera, la tasa general de vacancia se ubicó en el 13,2%.

Entre las arterias con mayor cantidad de comercios relevados se destacó Aristóbulo del Valle, con 703 locales y un índice de ocupación del 92,2%. Le siguieron San Martín, con 631 locales y una ocupación del 84,8%; y Facundo Zuviría, con 516 locales y un 88,2% de ocupación.

En cuanto a los corredores con más locales vacíos, el relevamiento ubicó en primer lugar a San Martín, con 96 locales desocupados. También sobresalieron Facundo Zuviría (61), Aristóbulo del Valle (55) y Blas Parera (53).

El trabajo también analizó los porcentajes de ocupación por calles. En ese sentido, avenida Galicia registró ocupación plena, con el 100% de sus locales en funcionamiento. Detrás quedaron Balcarce (97,5%), San Lorenzo (93,1%) y nuevamente Aristóbulo del Valle (92,2%).

En contrapartida, las zonas con mayores niveles de desocupación fueron Lisandro de la Torre, con un 26,8% de vacancia; Rivadavia (23,3%); Belgrano (21,5%) y General López (20,8%).

El relevamiento corresponde a la edición número 22 del estudio semestral que realiza el Observatorio del Centro Comercial santafesino y permite medir la evolución de la actividad comercial en distintos sectores de la ciudad.

Informe completo

FinalLocMay26

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