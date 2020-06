Extienden a 180 días el vencimiento de las licencias de conducir

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial confirmaron a UNO Santa Fe una nueva prórroga en el vencimiento de las licencias de conducir. El titular del organismo, Osvaldo Aymo, firmó este miércoles la resolución que dispone extender con carácter excepcional y por el termino de 180 días corridos, contados a partir de su fecha de vencimiento, las Licencias de Conducir que hayan operado u operen a partir del 15 de Febrero y el 31 de Julio inclusive.

De esta forma, las personas tendrán -desde el momento del vencimiento- seis meses para poder renovarlo ante los diferentes Centros Emisores de Licencias de Conducir existente en la provincia de Santa Fe. Se trata de una medida extraordinaria en el marco por la pandemia de coronavirus Covid-19.

El interrogante que se plantea es qué pasará con aquellos que tienen vencimiento a partir de agosto y realizan la renovación en esta ciudad capital y se ven imposibilitado de hacerlo.

El inconveniente que surge es la disponibilidad de turnos que otorga la municipalidad de Santa Fe para el trámite. Esta semana, UNO Santa Fe reveló que en la página Web del gobierno de la ciudad solo se consiguen turnos a partir del 2 de septiembre. En este escenario, y con las nuevas medidas anunciadas, muchos santafesinos se podrían quedar en agosto con una licencia sin validez por que no pudieron conseguir un turno para realizar la actualización correspondiente.

LEER MÁS: Hasta el 2 de septiembre no hay turnos para renovar el carné

Si bien la Agencia Provincial de Seguridad Vial no descarta la posibilidad de ampliar la medida y que alcance meses posteriores a Julio, hay problemas se presentan en las grandes ciudades y que deben ser resueltos por los municipios.

Según el último comunicado oficial de la municipalidad de Santa Fe, el horario de atención es reducido, de 7 a 13, y se otorgan turnos cada 15 minutos para que no se produzca aglomeración de personas en el lugar.

El tiempo que se estuvo sin poder brindar servicios, sumado al horario de atención actual (reducido y con turnos cada 15 minutos) hizo que se acumularan los trámites y para poder renovar el carné no haya turnos al menos hasta el 2 de septiembre.

De esta forma, se deberán buscar soluciones inmediatas. El gobierno local esperaba la resolución provincial, algo que se oficializará este jueves. El problema es que la nueva disposición de la Agencia Provincial de Seguridad Vial no resolverá el problema por completo en esta capital. En el caso de esta ciudad, una nueva extensión de los vencimientos no será una solución definitiva y solo postergaría el problema. La posibilidad de extender los horarios de atención en el Centro de Educación Vial y de aumentar la cantidad de turnos no es algo (al menos hasta este miércoles a la tarde) que se este analizando desde el municipio.

La nueva resolución provincial habilita además a los Centros de Emisión de Licencia de Conducir habilitados en la Provincia de Santa Fe a realizar todos los trámites deferidos a las licencias, incluyendo a aquellos en los que se deba realizar capacitación, exámenes teóricos y prácticos.