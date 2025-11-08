Extienden la inscripción para ingresar al Servicio Penitenciario de Santa Fe

La convocatoria, destinada exclusivamente a postulantes varones de las zonas centro y sur de la provincia, se extenderá hasta el 30 de noviembre.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe resolvió extender hasta el próximo 30 de noviembre el período de inscripción online para incorporarse al Servicio Penitenciario Provincial , según lo establece la resolución Nº 3180 del 7 de noviembre de 2025 , firmada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni .

La medida alcanza exclusivamente a postulantes varones de las zonas centro y sur de la provincia , mientras que el plazo de entrega de la documentación requerida se amplió hasta el 13 de diciembre .

“Se trata del escalafón suboficiales dentro de un cupo de 800 personas que prevé un 75% de ingresos masculinos. Por lo tanto, la extensión de plazo es solamente para varones”, explicó la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri.

La funcionaria recordó que el plan de seguridad diseñado por el gobernador Maximiliano Pullaro contempla “el desarrollo de obras públicas penitenciarias para que los efectivos de la Policía de Santa Fe dejen de cuidar presos en comisarías, y el ejercicio de un estricto control en las cárceles de la provincia para que los santafesinos puedan vivir mejor”.

“El Infierno”, la cárcel de alto perfil que se construye en Piñero

En marzo pasado, con una inversión superior a 109.000 millones de pesos, el Gobierno de Santa Fe comenzó la construcción del Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil, conocido como “El Infierno”, ubicado sobre la Ruta Nacional AO12 y la Ruta 14, muy cerca de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero.

“Este proceso de inscripción de agentes forma parte del plan de seguridad que llevamos adelante desde la gestión del gobernador Pullaro, con el objetivo de fortalecer el plantel penitenciario a partir de las obras de infraestructura que se vienen desarrollando”, señaló Masneri.

Por qué se busca un 75% de varones

La secretaria de Asuntos Penales explicó que la búsqueda de penitenciarios varones responde a los cupos que se abrirán cuando finalicen las obras de la nueva cárcel de Piñero.

“Allí se alojarán más de 1000 presos varones, y los agentes que tengan que realizar funciones dentro del penal deben ser del mismo género que los internos a cuidar. Por tal motivo buscamos incorporar varones de entre 18 y 28 años, que luego deberán superar las pruebas posteriores a la inscripción”, detalló.

Masneri precisó además que este proceso forma parte de un plan integral que prevé la incorporación de 2.600 agentes penitenciarios durante la gestión y destacó que “se trata de una carrera que a partir de este año cuenta con certificación profesional avalada por Provincia y Nación”.

Una cárcel de máxima seguridad con infraestructura inédita

El nuevo complejo penitenciario de Piñero contará con cuatro minipenales y un edificio de gobierno general, que será el punto de ingreso. Tendrá doble muro perimetral de 1.800 metros de largo y 10 metros de alto, con circulación vehicular inferior y peatonal superior, además de torres de vigilancia cada 70 metros.

En el fondo del predio se construirá una torre de control de 36 metros de altura que permitirá una vista de 360 grados. Cada minipenal dispondrá de seis pabellones de dos pisos, con 12 celdas individuales por ala, totalizando 1.152 plazas en todo el complejo.

El diseño incluye patios de uso individual restringido, boxes de comunicación por blindex sin contacto físico, servicio de salud intramuros, sala de conferencias y helipuerto.

Requisitos para incorporarse al Servicio Penitenciario

Los aspirantes varones con residencia en el centro y sur de la provincia pueden inscribirse a través de la plataforma oficial: www.santafe.gob.ar/ms/spsf.

Los requisitos son: