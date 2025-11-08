Uno Santa Fe | Santa Fe | Ingresos Brutos

Ingresos Brutos: ahora un contribuyente de Santa Fe puede obtener la devolución de un saldo a favor en CABA

Tras un convenio, contribuyentes santafesinos podrán recuperar saldos a favor de Ingresos Brutos generados en la Ciudad de Buenos Aires

8 de noviembre 2025 · 15:11hs
Devolución de saldo a favor de Ingresos Brutos: la firma del acuerdo entre la Agip y API fue en Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Muchas veces, por retenciones o percepciones aplicadas en distintos momentos, o por variaciones en la actividad económica, una persona o empresa puede terminar pagando de más el impuesto sobre los Ingresos Brutos. Ese exceso se denomina saldo a favor y pertenece al contribuyente.

Para revertir esa situación y que la persona o empresa recupere su saldo a favor, el Gobierno de la provincia de Santa Fe estableció hace un tiempo un mecanismo que permite la devolución de esos montos.

Si bien la medida se aplicaba en la provincia de Santa Fe, cuando ese saldo se generaba en CABA, hasta ahora era difícil o no existía un procedimiento claro para recuperarlo para un contribuyente santafesino. Pero a partir de un convenio entre la Administración Provincial de Impuestos (API) y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (Agip), a partir del 1 de diciembre, los contribuyentes santafesinos podrán recuperar, de manera digital, los saldos a favor del impuesto sobre Ingresos Brutos generados en la Ciudad de Buenos Aires. Es el primer acuerdo de este tipo en el país.

Con este convenio, los santafesinos podrán solicitar la devolución de manera sencilla y completamente online, del mismo modo en que ya se realiza en Santa Fe.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, señaló: “Este año dimos respuesta a un reclamo histórico con la devolución de saldos a favor dentro de la provincia. Ahora, mediante este acuerdo, ampliamos ese beneficio para los saldos generados en CABA, manteniendo la misma modalidad digital”.

La firma del acuerdo entre la Agip y API tuvo lugar esta semana en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la sede de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, con la presencia del subsecretario de Ingresos Públicos de Santa Fe, Florencio Galíndez; Gerardo Rico, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe; Soledad Amione, subdirectora de Relaciones Institucionales y Cultura Tributaria de Agip; Cecilia Priego, subdirectora General de Relaciones Institucionales y Comunicación; y Dionisio Mulone, del área de Relaciones Institucionales de esa entidad.

Gerardo Rico, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe; y Florencio Galíndez, subsecretario de Ingresos Públicos de Santa Fe

Tras la firma del acuerdo, Florencio Galíndez, destacó: “Este es un paso importante para aliviar la carga de quienes producen y trabajan, y marca un camino para que otras jurisdicciones puedan sumarse”.

El mecanismo, que ya se implementa en Santa Fe para los contribuyentes de nuestra provincia, permitió devolver a través de la API más de $ 2.250 millones a más de 2.000 personas o empresas.

¿Cómo se genera un saldo a favor de Ingresos Brutos?

Un contribuyente puede tener saldo a favor por los siguientes motivos, entre otros:

* Se le retuvo o cobró más impuesto del que correspondía.

* Tuvo menos actividad económica que la prevista.

* Trabaja o factura en distintas provincias y se produce un exceso de recaudación.

En todos los casos, se trata de dinero propio del contribuyente que ahora puede ser recuperado, tanto en Santa Fe, como si tributa en CABA (en este último caso a partir del 1 de diciembre).

