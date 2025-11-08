Uno Santa Fe | Santa Fe | Caputo

Caputo se reunió con inversores y les dijo que empezará a comprar más reservas

Fue en un encuentro organizado por el banco JP Morgan Chase.

8 de noviembre 2025 · 16:07hs
En su paso por Nueva York junto al presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con inversores, en el marco de una reunión organizada por el banco JP Morgan.

En ese cónclave, el funcionario dijo que planea recomprar bonos soberanos y comenzar a acumular reservas, aún si el peso opera dentro de su banda cambiaria.

El ministro aclaró que el presidente Javier Milei no tiene intención de dejar flotar la moneda argentina, sino que la mantendrá operando dentro de bandas establecidas, según le dijeron a la agencia Bloomberg personas que pidieron no ser identificadas.

Pero Caputo dijo que podría considerar acelerar el ritmo de ajuste de las bandas al 1,5% mensual, dependiendo de la inflación y la demanda de pesos.

En la actualidad, los límites superior e inferior del rango operativo se ajustan 1% por mes, lo que permite que el peso se debilite gradualmente.

Caputo espera presentar el plan completo -incluido un cronograma para la acumulación de reservas, la recompra de deuda y un bono de "deuda por educación" que ya fue anunciado- dentro de 30 días, dijo una de las personas, en referencia a sus comentarios.

Si bien los funcionarios argentinos negaron cualquier intención de cambiar el régimen cambiario, Caputo dio señales de que modificaría las reglas para permitir que el Gobierno compre dólares cuando el peso opera dentro de la banda y la liquidez del mercado es fuerte.

Caputo no especificó cuándo comenzarían las compras de dólares, pero dijo que espera que la moneda siga apreciándose a medida que crezca la demanda de pesos.

Según dijo el ministro de Economía, Argentina planea recomprar los bonos globales con vencimiento en 2029 y 2030 (GD 29 y GD30) utilizando una fuente de financiamiento más barata.

Caputo inversión reservas
