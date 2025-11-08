Presentaron una plantilla accesible para que personas con discapacidad visual puedan votar en Santa Fe

Uno Santa Fe | Santa Fe | discapacidad

Un grupo de trabajadores con discapacidad visual acercó a la Secretaría Electoral Nacional una propuesta de plantilla que facilita la marcación de la Boleta Única. Buscan que la herramienta se adopte en toda la provincia y el país.

8 de noviembre 2025 · 17:02hs
Personas con discapacidad visual presentaron en la Secretaría Electoral Nacional una plantilla accesible para facilitar el voto con Boleta Única. La iniciativa nació dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de APUL, gremio que nuclea al personal de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), y surgió a partir de la necesidad de garantizar un sufragio autónomo y secreto.

Marcelo Escala, representante de la iniciativa explicó la motivación: “Vinimos a contarles la experiencia de la plantilla accesible que creamos desde la Secretaría de Derechos Humanos de Apul (gremio del personal de la UNL) y todos los compañeros con discapacidad visual. Venimos a traer las ideas, cómo la creamos y ponernos a disposición para también seguir trabajando para construir accesibilidad”.

La plantilla tiene el mismo tamaño que la Boleta Única y reproduce su contenido. “Es una plantilla que tiene el mismo tamaño de la boleta única y que está fotocopiada la boleta única allí en esa plantilla. Los dos detalles que tiene es que en el lugar de marcación tiene un orificio en donde coincide justamente con la boleta única que todos ocupamos y esta plantilla al colocarse arriba uno puede marcar en el orificio el candidato que quiere”, detalló.

LEER MÁS: Elecciones en Santa Fe: implementan herramientas para garantizar la accesibilidad a toda la ciudadanía

Además, incorpora un código QR con instrucciones: “Obtiene la información de un QR que está abajo a la derecha y que con ese QR podes obtener la información de cómo colocar la plantilla y también de todos los candidatos 16 candidatos que tuvimos aquí en la provincia de Santa Fe”.

Un voto ni autónomo ni secreto

La idea surgió a partir de una necesidad compartida entre compañeros de trabajo: “Comenzamos desde el trabajo, con compañeros, de vernos inquietos porque nuestro voto no era autónomo ni en secreto. Entonces surge de esa necesidad y lo empezamos a charlar… Nos acercamos aquí, pedimos la boleta única y trabajamos el proceso de construir la plantilla”.

La Secretaría Electoral recibió la propuesta y abrió la posibilidad de avanzar en su implementación: “Nos pusimos a disposición para seguir construyéndolo y fue muy bien recibido por Magdalena Gutiérrez, que es la directora de aquí del lugar y la verdad que, una experiencia donde creo que aquí recién comienza justamente ese encuentro para la construcción para acercar a todas las provincias”.

Si bien existen plantillas en braille en otras jurisdicciones, esta propuesta apunta a ser más económica y accesible para producir en cantidad: “esto es mucho más económico, porque esto se puede […] al producirse en grandes cantidades, en grandes escalas, sería abaratar muchísimo, es el papel nada más”.

El objetivo es que se utilice no solo en Santa Fe, sino también en todo el país, y que sirva para facilitar el voto no solo a personas ciegas, sino también a adultos mayores, personas con baja visión y personas con dificultades lectoras. “empezar a crear estos dispositivos para que todos podamos tener un voto tranquilo y que sea una bienvenida el poder ir a votar con nuestra ciudadanía a pleno”, cerraron.

