Djokovic le ganó a Musetti en el ATP 250 de Atenas y obtuvo su título número 101

El serbio Novak Djokovic, quien retornará al puesto 4, superó en tres sets al italiano Lorenzo Musetti en la final del ATP 250 de Atenas y ganó su título 101

8 de noviembre 2025 · 15:39hs
El serbio Novak Djokovic, quien a partir de este lunes retornará al puesto número 4 del ranking mundial, superó en tres sets al italiano Lorenzo Musetti en la final del ATP 250 de Atenas y conquistó su título 101. Nole, cuya familia es dueña de los derechos de este torneo, se impuso por 4-6, 6-3 y 7-5 luego de 2 horas y 58 minutos de juego.

Novak Djokovic tiró toda su jerarquía en Atenas

Luego de un arranque adverso, Djokovic levantó mucho el nivel para imponerse en el segundo set, mientras que todo indicaba que se iba a quedar sin mayores complicaciones con el triunfo en el tercero.

Pero Musetti no se dio por vencido y quebró cuando Djokovic sacaba para partido y así igualar en cinco juegos por lado. Sin embargo, el serbio consiguió romper el servicio de su oponente tras un game larguísimo, para finalmente cerrar el encuentro con un sólido juego de saque.

Este fue el segundo título en la temporada para Djokovic, que en el 2025 ya había ganado Ginebra. Esta derrota representó un doble golpe para Musetti, ya que no solo se quedó en las puertas de un nuevo título, sino que necesitaba ganar esta final para desplazar al canadiense Félix Auger-Aliassime para clasificarse al ATP Finals, el torneo que enfrenta a los mejores ocho jugadores de la temporada.

La única esperanza que le queda a Musetti es una posible baja de Djokovic en el ATP Finals, que no sería nada descabellado debido a que hizo un gran desgaste para ganar en Atenas a sus 38 años.

