El Vivero Municipal de Santa Fe: una "fábrica verde" para enriquecer los espacios de la ciudad

El vivero municipal se consolida como un punto clave para fortalecer la infraestructura verde y el impulso de una ciudad más resiliente

8 de noviembre 2025 · 15:06hs
El Vivero Municipal de Santa Fe: una fábrica verde para enriquecer los espacios de la ciudad

El Vivero Municipal de Santa Fe es un espacio estratégico para el crecimiento y cuidado de la infraestructura verde de la ciudad. Se encuentra dentro del Jardín Botánico y allí se producen plantines florales, aromáticos, plantas ornamentales, enredaderas, arbustos y árboles durante todo el año, adaptados a cada estación y destinados a enriquecer los espacios públicos.

vivero Santa Fe Jardín Botánico plantas árboles 1

Desde el inicio de la gestión del intendente Juan Pablo Poletti, el municipio duplicó la producción vegetal. Anteriormente, el promedio anual era de alrededor de 6.000 árboles. Mientras que en los primeros dos años de mandato de Poletti se alcanzaron más de 15.000 plantines arbóreos. Este incremento surge de la decisión de ampliar la superficie de producción y reforzar los equipos de trabajo para mejorar sustancialmente la cobertura verde en plazas, parques y veredas.

Todas las plantas producidas son destinadas al uso público. Los plantines aromáticos son entregados como incentivo en los Ecopuntos; en tanto que las flores y plantas ornamentales se utilizan para embellecer canteros y espacios urbanos. Además, los plantines florales producidos localmente son obsequiados en visitas institucionales, eventos escolares y actividades culturales.

La producción de árboles se realiza desde la semilla: el personal selecciona ejemplares madre con buen desarrollo y sanidad, recolecta semillas en la temporada adecuada y las germina en vivero. Muchos de estos árboles son nativos y provienen de áreas como el Jardín Botánico y la Reserva Natural Urbana del Oeste, que con más de 142 hectáreas conserva especies propias de la ribera del Salado.

vivero Santa Fe Jardín Botánico plantas árboles 1

Otro aspecto destacado es el enfoque sustentable. Gran parte de los tutores utilizados para las forestaciones proviene de la carpintería municipal, donde se recupera madera de árboles retirados por riesgo. Asimismo, a través de campañas vecinales y Ecopuntos, se recolectan envases para sustituir macetas plásticas, reduciendo la compra de nuevos insumos.

En 2025, el vivero incrementó su superficie en 50% reutilizando cañas del Jardín Botánico, postes recuperados y materiales aportados por empresas locales.

La producción del Vivero de Santa Fe

Actualmente, el vivero produce anualmente

  • Más de 20.000 plantines aromáticos
  • 6.000 plantas ornamentales
  • 10.000 plantines florales
  • 10.000 árboles

Con estas acciones, el Vivero Municipal se consolida como un modelo de producción sustentable, recuperación de materiales y articulación entre áreas del municipio, a la vez que promueve una ciudad más verde, habitable y comprometida con el ambiente.

vivero Santa Fe Jardín Botánico plantas árboles
