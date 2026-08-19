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Falsas llamadas y mensajes de WhatsApp: alertan por una estafa que utiliza el nombre del Poder Judicial de Santa Fe para pedir datos

La Secretaría de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia provincial aclaró que no solicita información sobre las “Listas de Nombramientos de Oficio” ni envía citaciones a través de WhatsApp. Pidió a profesionales y ciudadanos extremar las precauciones y denunciar de inmediato cualquier comunicación sospechosa mediante los canales oficiales.

19 de agosto 2026 · 18:33hs
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Poder Judicial Santa Fe: Emite alerta por estafas vía llamadas telefónicas y mensajes fraudulentos.

Poder Judicial Santa Fe: Emite alerta por estafas vía llamadas telefónicas y mensajes fraudulentos.

El Poder Judicial de Santa Fe emitió una alerta ante la detección de llamadas telefónicas y mensajes que podrían formar parte de maniobras fraudulentas destinadas a obtener información de profesionales que integran las denominadas “Listas de Nombramientos de Oficio”.

La advertencia fue difundida por la Secretaría de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que aclaró que el organismo no realiza llamados telefónicos ni envía formularios o comunicaciones para solicitar datos vinculados con la integración de esas listas.

Desde el Poder Judicial remarcaron que cualquier contacto de esas características debe ser considerado sospechoso y verificado a través de los canales institucionales correspondientes.

No solicitan información sobre las listas de nombramientos

La Secretaría de Gobierno señaló expresamente que no está requiriendo datos ni información referida a la integración de las Listas de Nombramientos de Oficio.

La aclaración surgió a partir del conocimiento de llamadas telefónicas en las que se estaría solicitando información relacionada con los profesionales que forman parte de esos registros.

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Por ese motivo, desde el Poder Judicial pidieron no brindar datos personales, profesionales o institucionales ante comunicaciones cuyo origen no pueda ser verificado.

Tampoco realizan citaciones por WhatsApp

La advertencia también alcanza a las comunicaciones que aparenten proceder de unidades jurisdiccionales o dependencias del Poder Judicial de Santa Fe.

El organismo aclaró que no remite citaciones a través de WhatsApp, por lo que cualquier mensaje recibido mediante esa aplicación que pretenda notificar una supuesta convocatoria judicial debe ser verificado antes de responder o proporcionar información.

La recomendación apunta especialmente a evitar que terceros utilicen la identidad o imagen institucional del Poder Judicial para generar confianza y obtener datos de sus destinatarios.

Qué hacer ante una comunicación sospechosa

Ante una llamada, mensaje o formulario que genere dudas, el Poder Judicial solicitó comunicarse de inmediato a través de sus canales digitales oficiales para informar la situación y verificar si existe algún trámite o requerimiento legítimo.

Para realizar consultas, se encuentra disponible el teléfono 0342-4572700, a través de los internos 2126, 2127, 2287 y 2288.

También está disponible el Chatbot Justina, herramienta de atención del Poder Judicial de Santa Fe, a través de su sitio oficial.

La recomendación de las autoridades es no entregar información ni continuar la comunicación con los remitentes hasta confirmar que el contacto proviene efectivamente de una dependencia judicial.

De esta manera, el Poder Judicial busca prevenir posibles maniobras de suplantación de identidad y proteger a profesionales y ciudadanos frente a comunicaciones fraudulentas que utilicen el nombre de la institución.

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