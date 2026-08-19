Un socavón que lleva más de 20 años preocupa a los vecinos de Barranquitas: "La vereda parece un zigzag y esto no da para más"

El hundimiento se encuentra en Ecuador al 3800, a una cuadra y media de avenida Perón, y según los frentistas se agravó durante los últimos años. Denuncian agua acumulada, daños en viviendas, problemas en el desagüe pluvial y reiterados reclamos sin respuesta. Ante la llegada de la temporada de lluvias, temen que la situación empeore.

Socavón histórico: un hundimiento en Ecuador al 3800, Barranquitas, preocupa a vecinos hace más de 20 años.

Vecinos del barrio Barranquitas de la ciudad de Santa Fe volvieron a reclamar una solución para un histórico socavón ubicado en Ecuador al 3800 , a poco más de una cuadra de avenida Perón.

Según relatan los frentistas, el hundimiento existe desde hace más de 20 años , aunque durante la última década el deterioro se profundizó hasta afectar la calzada, las veredas y las viviendas ubicadas en las inmediaciones.

El problema se agravó con la presencia permanente de agua sobre la calle. Los vecinos aseguran que, después de las lluvias intensas, deben recurrir incluso a una bomba para extraer el agua acumulada.

Desde la vecinal advirtieron que la situación “no da para más” y que un problema de estas características terminó convirtiéndose en parte del paisaje del barrio.

“Una situación no da para más, un socavón casi histórico, ya es parte del barrio, lo cual no corresponde que sea así. Es algo que se fue agrandando con el tiempo”, señaló el presidente de la vecinal.

El dirigente también remarcó que el deterioro afecta especialmente a una de las viviendas frentistas y genera problemas sanitarios por la acumulación de agua. “Algo que afecta mucho porque también se acumulan aguas servidas, lo que trae dengue y un montón de situaciones más”, sostuvo.

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Una vivienda afectada por el movimiento del suelo

Norma, una de las vecinas frentistas, aseguró que el deterioro es cada vez más visible y que ya no se limita al pavimento. “Está afectando y cada vez más. Se nota en la vereda, que antes estaba perfecta y ahora está toda afectada en el frente; también hay movimientos en el tapial y en el portón, que a veces no se puede abrir o no se puede cerrar”, relató.

La mujer explicó que también comenzaron a observarse problemas en la base de las columnas de su vivienda y manifestó su preocupación por lo que podría estar ocurriendo debajo del terreno. “Creemos que puede haber una cañería rota y que el agua va arrastrando todo el suelo; acá abajo debe estar bastante ahuecado”, afirmó.

El movimiento del terreno también modificó el acceso al domicilio. Norma recordó que anteriormente existía una diferencia de nivel que dificultaba el ingreso de vehículos. “Antes había una gran diferencia de nivel entre un lado y el otro del portón, quedaba un espacio y el auto no podía entrar o golpeaba abajo”, explicó en diálogo con Telefe Santa Fe.

Para poder ingresar y salir de la vivienda, tuvieron que realizar una modificación en el acceso, aunque el problema persiste. “De todas maneras salís como en dos ruedas”, describió.

Agua acumulada y un desagüe que no funciona

Los vecinos sostienen que el problema estaría relacionado con el sistema de desagües pluviales de la zona y con una posible rotura o colapso de las cañerías.

Uno de los frentistas explicó que el inconveniente podría abarcar un tramo más amplio de la zona y no solamente el punto donde se encuentra el socavón.

“Evidentemente el problema es que no está funcionando como desagüe todo este tramo desde López y Planes, esta calle que desemboca en la RN 11 no está funcionando como desagüe de aguas pluviales porque está toda colapsada la cañería”, sostuvo.

Según su hipótesis, el hundimiento sería consecuencia del deterioro de ese sistema.

“Este hundimiento es producto de que la cañería no está trabajando”, afirmó.

El vecino también señaló que existen otros sectores cercanos donde se produjeron hundimientos y reparaciones en reiteradas oportunidades.

“En la cuadra inmediata de López y Planes ya se arreglaron tres veces los hundimientos”, aseguró.

Además, indicó que en otra esquina cercana se observa que las bocas de tormenta no logran absorber correctamente el agua acumulada.

“En la otra esquina se ve evidentemente el agua que no traga la boca de tormenta”, explicó.

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Reclamos, firmas y ninguna respuesta

Los vecinos aseguran que realizaron numerosos reclamos ante las autoridades municipales, incluso a través del servicio telefónico de atención ciudadana.

Norma afirmó que se comunicó reiteradamente con el 0800 municipal y que también se organizaron para juntar firmas.

“Hemos hecho los reclamos, llamé al 0800 muchas veces y no hay respuesta de nada, de nada, de nada”, cuestionó.

Según relató, los vecinos de la cuadra se movilizaron y presentaron documentación para intentar que el problema sea atendido.

“Hasta el momento juntamos firmas, se movilizaron todos los vecinos, se identificó el problema, se hizo el reclamo pertinente, y sin embargo nadie nunca se acercó a ver”, sostuvo.

El reclamo también fue acompañado por integrantes de la comunidad educativa de un jardín ubicado en las inmediaciones.

“Se juntaron firmas de muchos vecinos, incluso del jardín Lourdes, porque por acá pasan las camionetas del jardín, y no hay respuesta”, señaló.

La preocupación aumenta ante la proximidad de una nueva temporada de lluvias.

“Ya fueron presentados todos los reclamos y están muy preocupados porque se viene la temporada de lluvias”, advirtió.

Un riesgo para quienes circulan por la zona

El socavón también representa un peligro para los conductores, especialmente cuando la acumulación de agua impide dimensionar la profundidad y extensión del hundimiento.

Los vecinos explicaron que algunos automovilistas que desconocen la zona ingresan al sector sin advertir el riesgo, mientras que otros deben retroceder al encontrarse con el pozo.

La maniobra genera una situación peligrosa para quienes circulan detrás y aumenta el riesgo de accidentes.

Además, los frentistas sostienen que no existe certeza sobre el estado del suelo debajo de la calzada, por lo que temen que el hundimiento pueda continuar expandiéndose.

Esperan una intervención antes de nuevas lluvias

El reclamo de los vecinos de Ecuador al 3800 apunta a determinar el origen del socavón, verificar el estado de las cañerías y los desagües y realizar una intervención que permita recuperar la calzada y evitar que el deterioro continúe afectando a las viviendas.

La preocupación no se limita al pozo visible: los movimientos en veredas, tapiales, portones y estructuras de las viviendas hacen temer que el problema se encuentre también debajo de la superficie.

Mientras esperan una respuesta de las autoridades, los vecinos insisten en que se trata de una problemática que lleva décadas y que requiere una solución definitiva.

“Una situación no da para más”, resumió el presidente de la vecinal, al reclamar que el socavón deje de ser parte del paisaje de Barranquitas y finalmente sea intervenido.