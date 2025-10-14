Se llevará adelante los días miércoles 15 de octubre, de 10 a 18, y jueves 16 de octubre, de 14 a 18. Se podrá disfrutar de la exposición y venta de las producciones realizadas por los alumnos del Taller

Feria del Día de la Madre en el ex Inali: una oportunidad para conocer y disfrutar el arte local

La Municipalidad de Santo Tomé invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la tradicional Feria del Día de la Madre, organizada por el Taller para la Formación de Artesanos Ceramistas, dependiente del Liceo Municipal "Faustino M. San Juan".

La actividad se desarrollará en el predio del ex Inali (Macía 1933), los días miércoles 15 de octubre, de 10:00 a 18:00 horas, y jueves 16 de octubre, de 14:00 a 18:00 horas.

Durante las jornadas, los visitantes podrán disfrutar de la exposición y venta de las producciones realizadas por los alumnos del Taller, quienes compartirán el resultado de su aprendizaje y creatividad en el oficio de la cerámica.

La feria representa una excelente oportunidad para conocer de cerca el trabajo artesanal local y, al mismo tiempo, encontrar un obsequio único y especial para celebrar el Día de la Madre.