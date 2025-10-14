Uno Santa Fe | Santa Fe | Feria

Feria del Día de la Madre en el ex Inali: una oportunidad para conocer y disfrutar el arte local

Se llevará adelante los días miércoles 15 de octubre, de 10 a 18, y jueves 16 de octubre, de 14 a 18. Se podrá disfrutar de la exposición y venta de las producciones realizadas por los alumnos del Taller

14 de octubre 2025 · 11:26hs
Feria del Día de la Madre en el ex Inali: una oportunidad para conocer y disfrutar el arte local

gentileza

Feria del Día de la Madre en el ex Inali: una oportunidad para conocer y disfrutar el arte local

La Municipalidad de Santo Tomé invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la tradicional Feria del Día de la Madre, organizada por el Taller para la Formación de Artesanos Ceramistas, dependiente del Liceo Municipal "Faustino M. San Juan".

La actividad se desarrollará en el predio del ex Inali (Macía 1933), los días miércoles 15 de octubre, de 10:00 a 18:00 horas, y jueves 16 de octubre, de 14:00 a 18:00 horas.

Durante las jornadas, los visitantes podrán disfrutar de la exposición y venta de las producciones realizadas por los alumnos del Taller, quienes compartirán el resultado de su aprendizaje y creatividad en el oficio de la cerámica.

La feria representa una excelente oportunidad para conocer de cerca el trabajo artesanal local y, al mismo tiempo, encontrar un obsequio único y especial para celebrar el Día de la Madre.

Feria Día de la Madre Santo Tomé
Noticias relacionadas
elecciones legislativas en santa fe: que definira el voto y cuanta participacion se espera

Elecciones legislativas en Santa Fe: qué definirá el voto y cuánta participación se espera

los comerciantes santafesinos sobre la caida del consumo: la gente compra solo lo justo

Los comerciantes santafesinos sobre la caída del consumo: "La gente compra solo lo justo"

Desvíos de tránsito por la remodelación del cantero de avenida Juan José Paso

Acuerdo Capital: habrá desvíos de tránsito por las obras en avenida Juan José Paso

martes soleado y con calor en la ciudad de santa fe

Martes soleado y con calor en la ciudad de Santa Fe

Lo último

En un 99% creemos que es Palacio, dijo el ministro de Seguridad de Entre Ríos sobre el cuerpo hallado

"En un 99% creemos que es Palacio", dijo el ministro de Seguridad de Entre Ríos sobre el cuerpo hallado

Los grandes dilemas que debe resolver Leo Madelón en Unión

Los grandes dilemas que debe resolver Leo Madelón en Unión

El Gobierno fijó el fin de las cabinas de peaje y la implementación del nuevo sistema: de qué se trata

El Gobierno fijó el fin de las cabinas de peaje y la implementación del nuevo sistema: de qué se trata

Último Momento
En un 99% creemos que es Palacio, dijo el ministro de Seguridad de Entre Ríos sobre el cuerpo hallado

"En un 99% creemos que es Palacio", dijo el ministro de Seguridad de Entre Ríos sobre el cuerpo hallado

Los grandes dilemas que debe resolver Leo Madelón en Unión

Los grandes dilemas que debe resolver Leo Madelón en Unión

El Gobierno fijó el fin de las cabinas de peaje y la implementación del nuevo sistema: de qué se trata

El Gobierno fijó el fin de las cabinas de peaje y la implementación del nuevo sistema: de qué se trata

Incertidumbre en Unión: versiones cruzadas sobre el futuro de Casasol

Incertidumbre en Unión: versiones cruzadas sobre el futuro de Casasol

El plan que pretende desplegar Medrán en Colón antes de fin de año

El plan que pretende desplegar Medrán en Colón antes de fin de año

Ovación
Luna y Acevedo, sobre el ascenso de Unión: Todavía no caemos de lo que logramos

Luna y Acevedo, sobre el ascenso de Unión: "Todavía no caemos de lo que logramos"

Leonardo Madelón, DT de Unión: compartió su experiencia en la primera jornada de Fútbol y un poco más

Leonardo Madelón, DT de Unión: compartió su experiencia en la primera jornada de "Fútbol y un poco más"

De Unión al sueño de enfrentar a Messi: la historia del puertorriqueño Ricky Rivera

De Unión al sueño de enfrentar a Messi: la historia del puertorriqueño Ricky Rivera

Ezequiel Medrán: Fue fuerte ver el ascenso de Gimnasia de Mendoza desde afuera

Ezequiel Medrán: "Fue fuerte ver el ascenso de Gimnasia de Mendoza desde afuera"

Cuenta regresiva para la 1ª Maratón Lagunera de Regatas

Cuenta regresiva para la 1ª Maratón Lagunera de Regatas

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos