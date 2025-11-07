Uno Santa Fe | Santa Fe | Festram

Festram pidió reabrir la paritaria municipal por la pérdida del poder adquisitivo

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Santa Fe solicitó formalmente la convocatoria a la mesa paritaria provincial, en el marco de la Ley N.º 9996, ante el impacto de la inflación sobre los salarios.

7 de noviembre 2025 · 19:03hs
La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) de la provincia de Santa Fe pidió la reapertura de la paritaria del sector municipal, al considerar que los incrementos salariales acordados durante 2025 quedaron por debajo del aumento de la inflación acumulada en el mismo período.

Según indicó la entidad gremial, los datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) correspondientes a septiembre —y las proyecciones para octubre— muestran una suba de precios superior a la prevista, lo que generó “una desfavorable diferencia para el poder adquisitivo de las y los trabajadores”.

Recomponer los salarios

Festram recordó además que el gobernador de la provincia manifestó públicamente la intención de recomponer los salarios una vez que se conozca la inflación de octubre. En ese sentido, el sindicato consideró “imperioso” que se convoque a la Mesa Paritaria Municipal para discutir una actualización salarial que permita “mantener el poder adquisitivo de los empleados municipales y comunales en todo el territorio provincial”.

La solicitud se enmarca en la Ley Provincial N.º 9996, que regula el funcionamiento del ámbito de negociación colectiva para los trabajadores del sector municipal.

