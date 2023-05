Frana, sobre la obra pública en la provincia: "Nunca desconocimos que tenemos dificultades económicas"

La provincia de Santa Fe realiza talleres on line para dejar de fumar: cómo anotarse

Respecto al Gasoducto Metropolitano, expuso: "Hay un avance importante en todo lo que es fuera del cruce de la laguna, el cual tendrá que tener un trabajo adicional porque creció más de lo previsto. Entonces, hay que reforzar los terraplenes donde se van a instalar las máquinas para hacer el cruce, en eso ya está trabajando Enerfé. No quiero dar fechas, pero teóricamente la maquinaría debería estar viniendo en la segunda quincena de junio y para ese momento debería estar todo preparado para cruzar".

"Y en torno a la defensa, hoy están en evaluación las ofertas que fueron un poco más altas de lo previsto, además de que hubo la impugnación de una empresa, así que hay tiempos legales que no podemos soslayar. Ayer estuve hablando con el gobernador, presentándole la situación para tener una decisión final, se adjudica como está y resolviendo estas cuestiones legales y si no se puede resolver porque los precios son muy altos hay que volver a llamar. Pero la decisión está tomada de hacerla, esto no tiene vuelta atrás, además de que se previó hacerla con parte de los bonos que cobró la provincia de Nación por la deuda que tenía", reveló lo funcionaria.

En cuanto a la obra del Circunvalar Santa Fe, precisó: "Como provincia teníamos la obligación para que pase el tren, lo hicimos, estamos con un pago pendiente en una localidad. Uno de los motivos de la presencia de Sergio Massa en China tiene que ver con destrabar algunos fondos porque son chinos en su mayoría. Y lo que son fondos nacionales, según Diego Giuliano (ministro de Transporte de la Nación), están destrabados".

"Y en la obra de Assa, Enohsa tiene pagos disponibles. Creo que el viernes nos vamos a reunir o por lo menos lo hará el titular de Aguas Santafesinas con las empresas que están trabajando en esto para seguir la obra. Allí hay discusiones pendientes, hay pagos que sí se realizaron, está pendiente alguna cuestión de redeterminación pero porque también hay errores en las presentaciones. Nunca desconocimos que tenemos dificultades económicas, pero tampoco dejamos de dar la cara o no nos sentamos en una mesa para resolverlo", detalló Frana.

La ministra resaltó: "La provincia de Santa Fe cuando tuvo mejor situación económica pagaba antes de los vencimientos, entonces creo que también dimos muestras de compromiso y facilitamos la posibilidad de que las obras se hagan rápido. Pero no todas las empresas tuvieron el mismo comportamiento cuando se pagó velozmente, no todas se apuraron".

Recalcó que actualmente el gobierno provincial se está reuniendo con las cámaras y las empresas y aseguró: "La obra pública no se va a parar en la provincia de Santa Fe, no se tiene que parar. Cuando llegamos a la gestión teníamos seis meses impagos de certificados de obra, nos sentamos con las compañías y no eran deudas nuestras, pero eran de la provincia y las pagamos".

Escuchá la entrevista completa acá: