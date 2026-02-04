Fuerte olor a humo en la ciudad de Santa Fe proveniente de la zona de islas, agravado por el viento y el calor extremo

El humo cubre parte del horizonte, reduciendo la visibilidad especialmente en sectores del centro y sur de la capital provincial

Un intenso olor a humo se percibe en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe , como consecuencia de los focos de incendio activos en la zona de islas , una situación que se ve agravada por la sequía, la falta de lluvias y las altas temperaturas .

Una densa bruma cubrió parte del horizonte, reduciendo la visibilidad especialmente en sectores de l centro y sur de la capital provincial , donde el fenómeno se siente con mayor intensidad.

Incendios y condiciones climáticas adversas

Según fuentes ambientales, el humo proviene principalmente de las quemas en las islas frente a la costa santafesina, en un contexto marcado por la escasez de precipitaciones y la vegetación seca, que favorecen la propagación del fuego.

A esta situación se suma el fuerte calor, con temperaturas que en las últimas horas treparon cerca de los 40 grados, generando un escenario propicio para la expansión de los incendios.

Alivio

Luego de una seguidilla de jornadas sofocantes, el tiempo comenzará a dar un respiro en la ciudad de Santa Fe y la región. Según el pronóstico del Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM), hacia el final de la semana se espera un marcado descenso de las temperaturas que traerá alivio de cara al próximo fin de semana.

Este miércoles se mantiene el escenario más exigente desde lo térmico, con cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 24°C de mínima y 42°C de máxima. Las condiciones continuarán inestables y los vientos soplarán leves a moderados del sector norte/noreste, favoreciendo la persistencia del calor.

El jueves será incluso más caluroso, con una máxima que podría alcanzar los 43°C, bajo un cielo mayormente despejado y con nubosidad variable por momentos. Las temperaturas mostrarán poco cambio respecto al día anterior, manteniendo un ambiente agobiante, con vientos calmos a leves y direcciones variables.

Temperaturas menores desde el viernes

El cambio llegará a partir del viernes, cuando el ingreso de aire más fresco desde el sur provoque un descenso significativo de la temperatura. Para esa jornada se prevén mínimas de 22°C y máximas cercanas a los 31°C, con cielo parcial nublado a nublado y alguna probabilidad de lluvias débiles y dispersas. Los vientos del sector sur/sureste, moderados a regulares, acompañarán este cambio de condiciones.

De acuerdo a las proyecciones, este escenario marca el inicio de un período más templado que se extendería durante el fin de semana, ofreciendo un esperado alivio tras los días de calor extremo. Si bien podrían persistir algunas nubes y condiciones algo inestables, el descenso térmico será la noticia más destacada para quienes esperan retomar actividades al aire libre en un contexto más favorable.