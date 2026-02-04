Uno Santa Fe | Santa Fe | olor

Fuerte olor a humo en la ciudad de Santa Fe proveniente de la zona de islas, agravado por el viento y el calor extremo

El humo cubre parte del horizonte, reduciendo la visibilidad especialmente en sectores del centro y sur de la capital provincial

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

4 de febrero 2026 · 15:30hs
Fuerte olor a humo en la ciudad de Santa Fe proveniente de la zona de islas, agravado por el viento y el calor extremo

Un intenso olor a humo se percibe en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe, como consecuencia de los focos de incendio activos en la zona de islas, una situación que se ve agravada por la sequía, la falta de lluvias y las altas temperaturas.

Una densa bruma cubrió parte del horizonte, reduciendo la visibilidad especialmente en sectores del centro y sur de la capital provincial, donde el fenómeno se siente con mayor intensidad.

Incendios y condiciones climáticas adversas

Según fuentes ambientales, el humo proviene principalmente de las quemas en las islas frente a la costa santafesina, en un contexto marcado por la escasez de precipitaciones y la vegetación seca, que favorecen la propagación del fuego.

A esta situación se suma el fuerte calor, con temperaturas que en las últimas horas treparon cerca de los 40 grados, generando un escenario propicio para la expansión de los incendios.

humo 2

Alivio

Luego de una seguidilla de jornadas sofocantes, el tiempo comenzará a dar un respiro en la ciudad de Santa Fe y la región. Según el pronóstico del Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM), hacia el final de la semana se espera un marcado descenso de las temperaturas que traerá alivio de cara al próximo fin de semana.

Este miércoles se mantiene el escenario más exigente desde lo térmico, con cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 24°C de mínima y 42°C de máxima. Las condiciones continuarán inestables y los vientos soplarán leves a moderados del sector norte/noreste, favoreciendo la persistencia del calor.

El jueves será incluso más caluroso, con una máxima que podría alcanzar los 43°C, bajo un cielo mayormente despejado y con nubosidad variable por momentos. Las temperaturas mostrarán poco cambio respecto al día anterior, manteniendo un ambiente agobiante, con vientos calmos a leves y direcciones variables.

Temperaturas menores desde el viernes

El cambio llegará a partir del viernes, cuando el ingreso de aire más fresco desde el sur provoque un descenso significativo de la temperatura. Para esa jornada se prevén mínimas de 22°C y máximas cercanas a los 31°C, con cielo parcial nublado a nublado y alguna probabilidad de lluvias débiles y dispersas. Los vientos del sector sur/sureste, moderados a regulares, acompañarán este cambio de condiciones.

De acuerdo a las proyecciones, este escenario marca el inicio de un período más templado que se extendería durante el fin de semana, ofreciendo un esperado alivio tras los días de calor extremo. Si bien podrían persistir algunas nubes y condiciones algo inestables, el descenso térmico será la noticia más destacada para quienes esperan retomar actividades al aire libre en un contexto más favorable.

olor humo islas
Noticias relacionadas
analizan el abordaje estatal sobre los menores involucrados en el crimen de jeremias monzon: la postura del gobierno provincial

Analizan el abordaje estatal sobre los menores involucrados en el crimen de Jeremías Monzón: la postura del gobierno provincial

el ejecutivo reglamento la ley de emergencia en discapacidad pero traslada parte del costo a las provincias

El Ejecutivo reglamentó la ley de emergencia en discapacidad pero traslada parte del costo a las provincias

Imagen ilustrativa

Tras la polémica por la ropa, textiles de Santa Fe cruzaron al ministro Caputo: "Lo dice atrás de un escritorio"

Santa Fe bajo una ola de calor

La ciudad de Santa Fe bajo fuego: se consolida la primera gran ola de calor de febrero

Lo último

Ingresos Brutos: empresas podrán deducir un sueldo bruto por cada trabajador formal que incorporen

Ingresos Brutos: empresas podrán deducir un sueldo bruto por cada trabajador formal que incorporen

Fuerte olor a humo en la ciudad de Santa Fe proveniente de la zona de islas, agravado por el viento y el calor extremo

Fuerte olor a humo en la ciudad de Santa Fe proveniente de la zona de islas, agravado por el viento y el calor extremo

Colón afina la puesta a punto entre incógnitas y decisiones por resolver

Colón afina la puesta a punto entre incógnitas y decisiones por resolver

Último Momento
Ingresos Brutos: empresas podrán deducir un sueldo bruto por cada trabajador formal que incorporen

Ingresos Brutos: empresas podrán deducir un sueldo bruto por cada trabajador formal que incorporen

Fuerte olor a humo en la ciudad de Santa Fe proveniente de la zona de islas, agravado por el viento y el calor extremo

Fuerte olor a humo en la ciudad de Santa Fe proveniente de la zona de islas, agravado por el viento y el calor extremo

Colón afina la puesta a punto entre incógnitas y decisiones por resolver

Colón afina la puesta a punto entre incógnitas y decisiones por resolver

ATP Montpellier: Damm Jr. sorprende y avanza a cuartos

ATP Montpellier: Damm Jr. sorprende y avanza a cuartos

Zeballos se lesionó y es duda en Boca para enfrentar a Vélez

Zeballos se lesionó y es duda en Boca para enfrentar a Vélez

Ovación
Diego Colotto en Colón: Sabemos la responsabilidad que asumimos

Diego Colotto en Colón: "Sabemos la responsabilidad que asumimos"

La AFA oficializó la sanción a Valentín Fascendini en Unión

La AFA oficializó la sanción a Valentín Fascendini en Unión

Atento Colón: la Primera Nacional podría postergar otra vez su arranque

Atento Colón: la Primera Nacional podría postergar otra vez su arranque

Alonso marcó el camino: cómo se construye el nuevo Colón

Alonso marcó el camino: cómo se construye el nuevo Colón

Colón y Unión modifican su atención por el Día del Trabajador de UTEDYC

Colón y Unión modifican su atención por el Día del Trabajador de UTEDYC

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en Me verás volver

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en "Me verás volver"

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño