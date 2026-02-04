Marcelo Sain fue a tribunales y denunció una causa política en su contra

Uno Santa Fe | Santa Fe | Marcelo

El exministro de Seguridad de Santa Fe prestó declaración en el marco del expediente por presuntas irregularidades en una licitación de armas.

4 de febrero 2026 · 17:08hs
José Busiemi/ UNO Santa Fe

En el marco de una nueva audiencia por la causa que se le sigue por la compra direccionada de armas para la Policía de Santa Fe, una operatoria frenada en su momento por la propia Casa Gris, el exministro de Seguridad provincial Marcelo Sain insistió este miércoles en que la investigación en su contra está “armada” por sectores políticos y judiciales afectados por su desempeño en la gestión pública.

"Es una causa de cinco años donde la prueba más importante es un expediente que ya fue secuestrado del ministerio. Eso me hace presumir que se trata de una causa netamente política", aseveró Sain.

El expediente también alcanza a otros tres exfuncionarios y a la empresa Emprendimientos Grupo Patagónico SRL. La provincia actúa como único querellante a través de la Fiscalía de Estado.

La empresa es señalada como beneficiaria de una maniobra de tentativa de fraude en la licitación pública para la compra de armas destinadas a la Policía de Santa Fe. La operación, valuada en millones de dólares, fue frustrada en 2021.

Los reproches de Sain

El exfuncionario también cuestionó, por su falta de apoyo, a quien condujo la Casa Gris entre 2019 y 2023. “Le puse el cuerpo a la gestión y Omar Perotti, como buen paisano rafaelino, se abrió de piernas y dijo «que se arregle Sain». Perdí un cargo altísimo en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por eso", afirmó.

De hecho, se mostró arrepentido de haber asumido funciones en el Ejecutivo provincial: “Mi autocrítica es haber cruzado el Arroyo del Medio. No tendría que haber sido nunca ministro ni director del Organismo de Investigaciones (del MPA). Me tendría que haber quedado en Buenos Aires".

Acerca de la cuestionada licitación de armas, Sain habló de la legalidad del proceso y apuntó a Jorge Lagna, su sucesor en Seguridad.

“La licitación avanzó y los oferentes nunca cuestionaron los contenidos técnicos. El Ministerio de Economía siempre avaló la legalidad. Si no se compraron las armas Beretta fue porque Lagna tenía «el ritmo de la babosa» y sus áreas técnicas decidieron desistir”, reprochó.

Asimismo, Sain reforzó sus críticas a la Policía de Santa Fe, a la que describió como una fuerza con serias falencias estructurales, y reflotó su hipótesis de que la actual administración de Maximiliano Pullaro estableció un pacto con organizaciones delictivas para reducir la violencia.

En contacto con la prensa antes de retirarse de los tribunales, en la ciudad de Santa Fe, el exministro también aludió al polémico audio filtrado años atrás en el que calificaba de "vagos" a los santafesinos.

“No era contra la sociedad santafesina, se lo decía al vago de Víctor Sarnaglia y a la cúpula policial. Eran vagos que trabajaban tres o cuatro horas por día", aseveró.

La otra causa

Acerca de otra causa que también lo tiene bajo la lupa, la del presunto espionaje ilegal, recordó que "hay un pedido de elevación a juicio por parte del fiscal y próximamente habrá una audiencia al respecto”.

Finalmente, Sain reveló que está por publicar un libro en el que brindará detalles sobre cómo se maneja el poder en Santa Fe y las internas durante su paso por Seguridad.

Marcelo tribunales denuncia
