Gremio avanza por Leonel Pérez ¿Se cae la venta de Juan Nardoni o se llevan dos volantes centrales?

El club formalizó una oferta por Leonel Pérez, mientras sigue atento a la situación de Juan Nardoni , con impacto indirecto en Unión .

Gremio intensificó en las últimas horas su búsqueda de refuerzos en el mediocampo y puso el foco en el fútbol argentino. La negociación por Leonel Pérez , de Huracán, avanza en paralelo a sondeos por Juan Nardoni , una dualidad que genera expectativa y preocupación en Unión , atento al impacto económico.

El Tricolor Gaúcho formalizó una propuesta para adquirir los derechos económicos de Leonel Pérez , joven mediocampista central que se destacó en Huracán . La operación, que se encamina, responde a una planificación deportiva que prioriza juventud , intensidad y proyección .

Pero el interés no termina ahí. En Porto Alegre reconocen que están evaluando dos nombres para el mismo sector, lo que abre distintos escenarios: comprar a uno, avanzar por ambos o definir según las condiciones finales del mercado. Esa indefinición impacta de lleno en Santa Fe. “Estamos buscando jerarquía y futuro en el mediocampo; el análisis está abierto”, confiaron desde el entorno del club brasileño, dejando la puerta abierta a más de una incorporación.

Quién es Leonel Pérez: perfil, números y virtudes

Para el público local, Leonel Pérez puede ser un nombre nuevo. El volante tiene 21 años, mide 1,86 metros y acumula 38 partidos en la Primera de Huracán, con un crecimiento sostenido en el último tiempo.

Entre sus principales características se destacan su capacidad de marca, la intensidad durante los 90 minutos y una lectura táctica que le permite anticipar jugadas y distribuir con criterio. Su perfil polivalente le da valor agregado: puede proteger a la defensa y también activar la transición al ataque, cualidades muy valoradas en el fútbol brasileño.

Nardoni y un ingreso que puede ser clave para Unión

La posible llegada de Grêmio por Juan Nardoni no es un dato menor para Unión. El club santafesino conserva el 30% de los derechos económicos del volante que hoy se desempeña en Racing.

Si la transferencia se concreta en torno a 8 millones de dólares, al Tatengue le corresponderían 2.400.000 dólares de ingreso directo. Se trata de una suma significativa, que llegaría sin necesidad de una nueva negociación, por una cláusula ya establecida en la venta anterior.

La consulta de Grêmio por dos volantes centrales instala un escenario de expectativa. Para Unión, que sigue de cerca cada movimiento, la definición no es menor: si hay pase, hay alivio financiero; si no, habrá que reordenar previsiones. Con el mercado en plena ebullición, las próximas horas serán determinantes. En Porto Alegre deciden, y en Santa Fe esperan.