Unión se acomoda en la tabla tras la fecha 3 del Torneo Apertura

La goleada 4-0 ante Gimnasia de Mendoza impulsó a Unión al octavo puesto de la Zona A en el Torneo Apertura.

La contundente victoria 4-0 frente a Gimnasia de Mendoza , en la última jornada, le permitió a Unión escalar posiciones en el Torneo Apertura 2026 y tomar aire en la Zona A , donde la paridad domina el arranque del campeonato y cada resultado empieza a pesar.

El triunfo fue categórico y se construyó con goles de Diego Armando Díaz, Rafael Profini, Marcelo Estigarribia y un tanto en contra, en una actuación sólida que reforzó la confianza del plantel y mejoró la diferencia de gol.