La goleada 4-0 ante Gimnasia de Mendoza impulsó a Unión al octavo puesto de la Zona A en el Torneo Apertura.

4 de febrero 2026 · 14:11hs
Unión se acomoda en la tabla tras la fecha 3 del Torneo Apertura

La contundente victoria 4-0 frente a Gimnasia de Mendoza, en la última jornada, le permitió a Unión escalar posiciones en el Torneo Apertura 2026 y tomar aire en la Zona A, donde la paridad domina el arranque del campeonato y cada resultado empieza a pesar.

El triunfo fue categórico y se construyó con goles de Diego Armando Díaz, Rafael Profini, Marcelo Estigarribia y un tanto en contra, en una actuación sólida que reforzó la confianza del plantel y mejoró la diferencia de gol.

Así quedó Unión en la Zona A:

  • Lanús: 7
  • Platense: 7
  • Vélez: 7
  • Boca: 6
  • San Lorenzo: 6
  • Estudiantes de La Plata: 5
  • Defensa y Justicia: 5
  • Unión de Santa Fe: 4
  • Independiente: 3
  • Talleres de Córdoba: 3
  • Gimnasia de Mendoza: 3
  • Instituto de Córdoba: 1
  • Deportivo Riestra: 1
  • Central Córdoba de Santiago del Estero: 1
  • Newell´s: 1

LEER MÁS: Unión, con una decisión en suspenso para visitar a Central Córdoba

Zona B:

  • Independiente Rivadavia de Mendoza: 9
  • Tigre: 7
  • River: 7
  • Gimnasia y Esgrima La Plata: 6
  • Belgrano de Córdoba: 5
  • Argentinos Juniors: 5
  • Rosario Central: 4
  • Banfield: 4
  • Sarmiento: 3
  • Huracán: 2
  • Atlético Tucumán: 2
  • Barracas Central: 2
  • Aldosivi: 2
  • Estudiantes de Río Cuarto: 1
  • Racing: 0
