La contundente victoria 4-0 frente a Gimnasia de Mendoza, en la última jornada, le permitió a Unión escalar posiciones en el Torneo Apertura 2026 y tomar aire en la Zona A, donde la paridad domina el arranque del campeonato y cada resultado empieza a pesar.
Unión se acomoda en la tabla tras la fecha 3 del Torneo Apertura
La goleada 4-0 ante Gimnasia de Mendoza impulsó a Unión al octavo puesto de la Zona A en el Torneo Apertura.
4 de febrero 2026 · 14:11hs
El triunfo fue categórico y se construyó con goles de Diego Armando Díaz, Rafael Profini, Marcelo Estigarribia y un tanto en contra, en una actuación sólida que reforzó la confianza del plantel y mejoró la diferencia de gol.
Así quedó Unión en la Zona A:
- Lanús: 7
- Platense: 7
- Vélez: 7
- Boca: 6
- San Lorenzo: 6
- Estudiantes de La Plata: 5
- Defensa y Justicia: 5
- Unión de Santa Fe: 4
- Independiente: 3
- Talleres de Córdoba: 3
- Gimnasia de Mendoza: 3
- Instituto de Córdoba: 1
- Deportivo Riestra: 1
- Central Córdoba de Santiago del Estero: 1
- Newell´s: 1
Zona B:
- Independiente Rivadavia de Mendoza: 9
- Tigre: 7
- River: 7
- Gimnasia y Esgrima La Plata: 6
- Belgrano de Córdoba: 5
- Argentinos Juniors: 5
- Rosario Central: 4
- Banfield: 4
- Sarmiento: 3
- Huracán: 2
- Atlético Tucumán: 2
- Barracas Central: 2
- Aldosivi: 2
- Estudiantes de Río Cuarto: 1
- Racing: 0