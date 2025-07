Fuerte reclamo de afiliados y jubilados frente al Iapos: "Subieron un 550% las órdenes de consulta"

Entre otras cosas, los manifestantes denunciaron que en los últimos meses se profundizaron una serie de medidas que perjudican tanto a los afiliados como a los profesionales de la salud. “Primero aumentan los bonos. Suben un 550% las órdenes de consulta y un 1.185% las de internación. Ahora sacan un bono quirúrgico y bonos especiales. Si uno se enferma y tiene que ir a Iapos, tiene que pagar entre 300 y 400 mil pesos”, señaló Juan Ignacio Pividori, uno de los asistentes en la protesta.

Además, remarcaron que desde 2022 no se publican balances. “Los afiliados no tenemos información oficial. Y si uno empieza a atar cabos, es evidente que no la dan porque no quieren que se sepa”, sostuvieron.

Otro de los puntos señalados durante el reclamo fue el supuesto incumplimiento de algunos municipios, que estarían descontando los aportes a sus empleados sin transferirlos a la obra social. “Ahí ya estaríamos hablando de un delito mucho más grave, porque se están quedando con plata que no les corresponde, es la plata mía como afiliado que me descuentan todos los meses del sueldo”, advirtieron.

Críticas y reclamos

También hubo críticas hacia el accionar del gobierno provincial: “La situación se empezó a agravar en el último tiempo. Primero con la Caja de Jubilaciones y ahora con Iapos. Este gobierno se sube a la ola de Milei, se jactan de tener superávit fiscal, pero lo hacen ajustando sobre los trabajadores”.

Finalmente, los manifestantes apuntaron que la obra social provincial está dejando de cumplir su función original y se está convirtiendo en una prepaga con altos costos para los afiliados. “Financian los gastos corrientes con la plata de los afiliados. Esto tiene un final anunciado, cada vez va a ser peor. El negocio lo hacen unos pocos”, concluyeron.