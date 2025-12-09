Fuerte repercusión luego de la viralización de la pelea entre alumnos de dos colegios: "No aprendieron nada del caso Fernando Báez Sosa"

Vecinos, padres y usuarios de redes sociales de UNO Santa Fe repudiaron la violenta gresca entre estudiantes de Inmaculada y La Salle que quedó registrada en un video viral. Todo sucedió en el acceso al Jockey Club durante una fiesta de fin de cursado de alumnos de 4º año

La violenta pelea protagonizada por estudiantes de 4º año del colegio Inmaculada y La Salle desató una ola de indignación en redes sociales. El video, que se viralizó en cuestión de horas, muestra golpes, patadas y corridas entre adolescentes, en medio de gritos y desaprobación de quienes miraban sin intervenir.

La escena reactivó debates sobre la responsabilidad de las autoridades locales, las familias, el rol de las instituciones educativas, el consumo de alcohol y los límites que faltan en la adolescencia.

“Con Fernando Báez Sosa no hemos aprendido nada”

Gran parte de los comentarios que circularon en las redes sociales de UNO Santa Fe evocaron el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell en 2020, como un ejemplo trágico de las consecuencias que puede tener una agresión en patota.

“Con Fernando Báez Sosa no hemos aprendido nada… qué triste”, escribió una usuaria, mientras que otro comentó: “Parece que el asesinato de Fernando Báez no les enseñó nada”.

Varios mensajes apuntaron a la peligrosidad de las patadas que se ven en el video: “La misma patada que le dieron a Fernando… tuvieron suerte que no llegó a mayores”.

Responsabilidad de los padres y reclamos por límites

La mayor parte de las reacciones señalaron directamente a las familias. “Y los padres dónde están? Esto no se enseña en ninguna escuela”, cuestionó una mujer. “La educación empieza en casa. Las escuelas no tienen nada que ver”, agregó otra usuaria.

Otro comentario sostuvo: “Como mamá es doloroso ver esto, doloroso por el poco valor a la vida. Se habrán cansado de ver el video de Fernando Báez y siguen… no toman conciencia”.

La falta de límites fue otro de los puntos más mencionados: “No existen límites, ni educación ni nada. Cada vez peor. La culpa no es de los docentes”, planteó un usuario. “Éxito rotundo de la crianza respetuosa…”, ironizaron como respuesta.

El debate por las escuelas privadas y la cuestión de clase

Buena parte de los comentarios se enfocaron en la pertenencia de los adolescentes a dos instituciones privadas, incluso religiosas. “Después hablan de las escuelas públicas…”, escribió un usuario. “Vergonzoso, escuelas privadas…”, opinó otra vecina.

Las referencias a “tinchos”, “chetitos” y “nenes bien” se repitieron a lo largo de cientos de publicaciones:

“Ahí los tenés a los nenes de bien, después mamá arregla todo”.

“Menos mal que se dicen los nenes bien… villeros de cuarta son”

“Un claro ejemplo de que la violencia no distingue clases sociales”

También se mencionó la histórica rivalidad entre los colegios involucrados: “Se reavivó la rivalidad de toda la vida La Salle vs. Inmaculada”, señaló un mensaje.

Críticas a la policía y pedidos de control

Algunos usuarios reclamaron presencia policial sostenida durante los festejos de fin de curso:

“Mucho alcohol y nadie los controla. La policía sabe que esto pasa todos los años y no lo previenen”.

“¿Por qué no llaman a la policía y evitan otra vez un Fernando Báez?”, cuestionó otra persona.

La discusión también tocó al Estado: “Si fueran de una escuela rural ya estarían todos detenidos. Hijos del poder, se creen impunes”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por UNO Santa Fe (@unosantafe)

Alcohol, excesos y consumo problemático

Otro eje recurrente fue el consumo de alcohol entre menores:

“Dos tragos y son re vivos, Dios mío”.

“Siguen saliéndose con la suya, ¿dónde están los límites como padres? Alcohol, violencia y no sabemos qué más”.

“Todos miran y nadie hace nada”

Muchos usuarios también cuestionaron a quienes filmaron la pelea sin intervenir:

“Todos miran y nadie hace nada… son nenes de papá”.

“Una sola cosa tenían que hacer: llamar a la policía”, reprocharon.

“Qué tristeza me da ver que sigan sucediendo estos episodios. Hablando se entiende la gente, no hace falta caer tan bajo”, escribió una mujer en una reflexión que fue de las más compartidas.