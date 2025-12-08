Una fiesta en el Jockey Club terminó con agresiones, adolescentes heridos y una denuncia policial. El episodio vuelve a poner en foco los festejos de los estudiantes secundarios y los riesgos que rodean al llamado Primer Último Día

Una feroz pelea que involucró a alumnos de Inmaculada y La Salle reaviva la polémica por los festejos estudiantiles de fin de curso

Una vez más, los festejos estudiantiles de fin de año quedaron envueltos en violencia. Lo que debía ser una reunión recreativa entre alumnos de distintos colegios de la ciudad de Santa Fe derivó en un episodio preocupante que expone el descontrol que rodea al llamado Primer Último Día (PUD) y a las celebraciones de fin de curso.

Durante una fiesta organizada por alumnos de 4º año del Colegio del Huerto, el pasado 2 de diciembre en el Jockey Club , se produjeron graves disturbios entre grupos de estudiantes , lo que desencadenó una serie de agresiones dentro y fuera del predio.

Según relataron testigos directos, en medio de esa situación, alumnos del Colegio de la Inmaculada Concepción y La Salle se trenzaron a golpes de puños y patadas frente al acceso del club en avenida de Circunvalación 4513 .

El video con los graves incidentes entre alumnos tras la fiesta

En las imágenes se observa a un grupo de adolescentes discutiendo en la vereda del Jockey Club hasta que la situación escala en golpes, empujones y corridas. Varios jóvenes intervienen, algunos para separar y otros para sumarse a la pelea, que se desarrolla en avenida de Circunvalación, frente al acceso principal del predio. El tumulto se prolongó varios minutos, sin presencia inmediata de adultos o personal de seguridad.

Testigos señalaron que algunos de los estudiantes sufrieron fuertes golpes, patadas en el suelo y diversas escoriaciones.

pelea jovenes Gresca. Todo sucedió frente al acceso al Jockey Club, en avenida de Circunvalación 4513. Crédito: Radio Mitre Santa Fe

Una denuncia

En el Destacamento Nº 11 del Hospital Cullen, la madre de uno de los menores agredidos realizó una denuncia. Según consta en el escrito, el hecho ocurrió "el 2 de diciembre alrededor de las 3 de la madrugada", cuando la víctima fue atacada por otros adolescentes en la puerta del club. El joven golpeado ingresó por sus propios medios al nosocomio y refirió "dolor en el dorso y en la mandíbula".

Peligroso

El episodio reaviva un debate que año tras año gana intensidad: la falta de control y los riesgos asociados a los festejos juveniles, especialmente en el marco del PUD. Docentes, familias y directivos vienen advirtiendo sobre el crecimiento de eventos nocturnos sin supervisión, consumo de alcohol, peleas y situaciones que pueden poner en peligro a los propios estudiantes.

El caso vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de revisar cómo se organizan estas celebraciones y qué herramientas pueden implementarse para que los rituales de cierre escolar no se transformen en escenarios de violencia.