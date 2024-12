Gasoducto Metropolitano: el gobierno provincial apunta a su finalización en el primer cuatrimestre de 2025

"Pretendemos que en este primer cuatrimestre pueda estar finalizado. Viene avanzando mucho. Nosotros no paramos la obra, al contrario. Tuvimos que solucionar varios problemas, como deudas con contratistas y pagos a proveedores", comentó Puccini, quien también subrayó que la obra de gas sigue siendo una prioridad para el gobierno provincial en términos de infraestructura energética.

Los seis gasoductos que Santa Fe planea construir: qué ciudades y pueblos de la provincia se verán beneficiados

Para el ministro Puccini, el gasoducto no solo representa una mejora en el acceso a la energía, sino también una oportunidad de desarrollo económico para la región. "Es una prioridad de este gobierno en materia de energía, y el gas es clave. La obra en Santa Fe es una de las más importantes con las que nos encontramos, y estamos comprometidos a seguir adelante", afirmó en declaraciones a radio LT10.

Se trata de la obra que llevará gas al norte de la ciudad de Santa Fe y a localidades de la costa santafesina. "El conducto llegará al pueblo y a las localidades, y luego vendrá el desarrollo interno (redes domiciliarias). Para eso, intentaremos poner a disposición de cada municipio y comuna las herramientas necesarias", explicó Puccini, quien también destacó la importancia de la contribución de mejoras.

Gasoductos: beneficios para los vecinos y la producción

Uno de los principales beneficios que el ministro destacó es el impacto positivo que tendrá el gas en los costos tanto familiares como productivos. "El vecino va a tener realmente la posibilidad de obtener una energía que le va a abaratar los costos en el consumo familiar, y ni hablar en lo productivo", destacó Puccini, quien añadió que el trabajo conjunto con cooperativas locales tambi{en podría ser clave para que el servicio llegue de manera efectiva a todos los rincones de la provincia.

"La provincia está llegando con los troncales, y después quedarán, como ha sucedido en muchas otras obras, cooperativas que se empiezan a actualizar para brindar el servicio, dependiendo de cada localidad", explicó el ministro.

Además de las obras locales, Puccini aprovechó para reclamar la reactivación de otros gasoductos detenidos en la provincia, como el que conecta Santa Fe con las localidades de Rafaela y Sunchales. "Le hemos reclamado al gobierno nacional por el gasoducto que ha estado parado hace más de cinco años. Obras que se encuentran paralizadas son plata que se ha invertido de todos los argentinos y que no está sirviendo para nada", señaló Puccini.

Durante un trascendental acto licitatorio se recibieron 8 propuestas para la construcción de 6 gasoductos provinicales

El gasoducto suministrará gas natural a las localidades de Esperanza, Recreo, Monte Vera, Ángel Gallardo, Arroyo Aguiar, Santa Fe, San José del Rincón -incluyendo Colastiné Norte- y Arroyo Leyes, beneficiando directamente a unas 250.000 habitantes, 7.000 industrias y comercios y 1.600 instituciones que actualmente no cuentan con el servicio de gas natural.

Una obra de esta magnitud no solo brinda servicio a personas que no lo tenían, sino que también favorece la generación de nuevas industrias con el consiguiente incremento de la demanda laboral. Esta misma, será potenciada por la necesidad de gasistas y obreros que deban realizar instalaciones de gas en cada uno de los beneficiados.

El ministro solicitó al gobierno nacional que, si no tiene intención de continuar con estas obras, se ceda la ejecución a la provincia. "Le he pedido a Nación que, si no lo quiere continuar, nos lo ceda, como pedimos con las rutas, para que podamos poner la inversión que falta, casi 10 mil millones de pesos para terminarla. Es preferible tomar ese compromiso y que llegue más gas a estos sectores productivos y familiares a que las obras queden paradas. Porque es plata tirada", remarcó.

Por último, Puccini también hizo un balance de las obras de gasoductos troncales que están en marcha en la provincia. "De los 615 kilómetros proyectados, ya hemos licitado el 15 por ciento. Además, uno de los gasoductos más importantes, el de la ruta 90 en el sur, ha sido comprometido por la empresa Litoral Gas, que se encargará de su licitación. Esta es una buena noticia para todos", concluyó el ministro.