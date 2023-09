Giustiniani se quedó con la banca de Diputados por decisión del Tribunal Electoral pero Palo Oliver apelará

El Tribunal Electoral resolvió que Giustiniani mantenga su lugar el Diputados. Palo Oliver sostiene que no obtuvo el piso necesario de votos

La pelea por la banca se despertó tras los resultados del escrutinio provisorio. Desde entonces, el Frente Amplio por la Soberanía, que obtuvo 130.000 votos, aseguraron que esa banca debía ser para el tercero de su lista, Palo Oliver, ya que Igualdad y Participación no llegaba a la cantidad de votos establecida en el Decreto 9280/83.

"Se ajusta al derecho esta resolución de Tribunal Electoral. Consideramos que está absolutamente y orgánicamente derogado el decreto de la dictadura militar. Parece mentira que con 40 años de democracia todavía estamos discutiendo esto y que leyes posteriores como la Ley de Lemas en su momento, que estableció el piso de 1,5% para las Paso. Esta determinaba que en el ordenamiento de D'Hondt, que dicta la Constitución Provincial, estemos precisamente en el número 41 de los 50 diputados y diputadas que van a hacer la próxima Legislatura", explicó Giustiniani al defender la derogación de la normativa que exigía un piso 3% del padrón para entrar a Diputados.

Por su parte, Palo Oliver confirmó que apelará esta decisión frente a la Corte Suprema de Justicia: "Mañana lo vamos a hacer, porque el Tribunal Electoral no comunicó formalmente a los apoderados de lista la resolución, necesitamos esta y los fundamentos para poder apelar".

"Técnicamente es una impugnación a la asignación de la banca a Rubén Giustiniani por ser indebida y sobre todo arbitraria porque se desconocen los antecedentes jurídicos. El propio Tribunal Electoral es la primera vez que otorga una banca desconociendo el 3% de padrón electoral. Eso significa que los candidatos que ingresan en la distribución tienen que haber superado los 84.000 votos y esto no sucedió. El espacio Igualdad y Participación creo que sacó 70.900 y pico, además de que desconoció la jurisprudencia de la propia Corte Suprema de Justicia, que, en cinco oportunidades, con distintos regímenes electorales, con la ley de lemas y el sistema internas abiertas y simultáneas avaló la aplicación de este piso del 3%. Refundado en que está vigente el artículo 5 de la Ley 92.080, el Código Electoral de la Nación también tiene este piso para distribuir los diputados nacionales, además de que muchas provincias del país adhirieron oportunamente a estas disposiciones", argumentó.

Palo Oliver, cuestionó: "Es bastante grave desde lo institucional, porque si bien es cierto que Erbetta en su condición de miembro del Tribunal Superior de Justicia de la provincia en las últimas tres oportunidades entendió e hizo un dictamen en minoría, como presidente de la Corte es presidente circunstancialmente del Tribunal Electoral y debería haber tomado la jurisprudencia que existe en la corte, pero no una posición personal. Esa es otra discusión que estamos evaluando para ver qué medidas se pueden tomar porque la verdad que lo hizo con el voto joven fue por fuera de cualquier lógica. No puede convertirse en un legislador".

"Nunca se derogó el decreto. Algunos plantean que se derogó en 2014, y los últimos dos fallos de la Corte Suprema de Justicia que son de 2015, con distinta legislación convalidó la aplicación porque interpreta que el artículo 5 del decreto en ningún momento fue suprimido de la norma. De hecho, el único artículo que se derogó fue el 7 en 1988, después no tuvo ningún tipo de modificación o derogación. Si el Tribunal Electoral insiste en otorgársela a Giustiniani vamos a ir ante la Corte Suprema de Justicia y si esta no la resuelve lo tendrá que hacer la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre. No puede asignarse una banca violentando la ley vigente", cerró.

