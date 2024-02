Para el ministro de Educación, "hoy no podemos garantizar el inicio de clases el 26 de febrero"

Este miércoles el gobierno nacional confirmó que no enviará a las provincias los recursos económicos correspondientes a el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Esta certeza se suma a una compleja negociación salarial con los gremios docentes en Santa Fe, que exigen la totalidad del acuerdo paritario del año pasado para comenzar las clases. Teniendo en cuenta esta situación, el ministro de Educación, José Goity, le confirmó a UNO Santa Fe: "Hoy no podemos garantizar, lamentablemente, que las clases empiecen el 26 de febrero". Pese a esto, aseguró que el gobierno va "a seguir trabajando para, hasta el último día, tratar de que eso suceda".

El Fonid es un fondo nacional complementario al salario, es decir, un fondo que envía la Nación para las provincias destinado directamente a los docente. Si bien hubo una primera garantía de que se continuaría con el envío de fondos, la semana pasada en el Consejo Federal de Educación se informó a los 24 ministros de Educación de las distintas provincias que estaba en duda. Este miércoles se confirmó que no continuará.

Una familia necesitó casi $600 mil en enero para no caer en la pobreza

"Es un fondo que ya tiene 26 años de vigencia. Va a haber una interpretación legal de si el gobierno puede suspenderlo o no, porque eso nació originalmente con una ley y luego se actualizaba todos los años vía presupuesto. Para colmo no hay presupuesto y el mismo está reconducido, hay una especie de vacío legal", observó Goity en diálogo con este medio.

"Al no girar los fondos nosotros no podemos trasladarlo a los docentes. Eso ahora nos pone en un lugar difícil, porque una paritaria estatal en general y docente en particular que viene con un alto nivel de complejidad producto de la inflación, de la situación económica y la restricción de los ingresos provinciales, ahora se complica aún más", lamentó.

LEER MÁS: Paritaria docente: para el ministro Goity, el recorte nacional de fondos "complica y agrega incertidumbre" en Santa Fe

Las negociaciones con los gremios docentes comenzaron en los primeros días de enero, pero no se llegó a un entendimiento hasta el momento. Los sindicatos se mantienen firmes en el reclamo del total de la paritaria 2023, del cual el gobierno provincial anunció que pagará una primera parte del 14% en los próximos días. De esta manera, faltan 22,4% para alcanzar el 36,4% faltante del acuerdo del año pasado.

Goity señaló que "ya hay declaraciones de gremios nacionales que plantean que el 26 de febrero va a haber paro", por lo que "el conflicto salarial docente ya excede al ámbito provincial".

"Nosotros contamos con los ingresos provinciales y con la voluntad de lograr la mejor oferta posible que sea sustentable y sostenible. Asumimos y sabemos que la situación de los docentes es difícil, que el poder adquisitivo de todos los argentinos se ve afectado y que eso no colabora para un acuerdo, pero lo que estamos tratando de construir es un lugar de encuentro entre las posibilidades de la provincia de hacer frente a este compromiso y la necesidad de los docentes que haya una actualización de todos los meses del salario", manifestó el ministro.

El titular de la cartera remarcó "la importancia de iniciar las clases, de poder encontrarnos con nuestros alumnos, de poder empezar un camino de aprendizajes".

"Sabemos que los docentes quieren volver a las aulas y sabemos que los chicos necesitan que los docentes volvamos a las aulas. Y para la dirigencia sindical, transmitirles que estamos haciendo un esfuerzo y que es importante que todos pongamos algo para poder lograr el inicio de clases, reconociendo el marco de dificultad y reconociendo que el contexto nacional no es bueno", dijo para concluir.