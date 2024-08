Grave denuncia en la escuela Zapata Gollán por supuestos casos de acoso de parte de un profesor

Las niñas cursan séptimo grado en la escuela de barrio Acería y contaron a sus padres que "no quieren entrar a su clase por miedo". El relato de las madres.

Grave denuncia

Una de las madres brindó declaraciones sobre el temor fundado de las menores sobre el sujeto acusado de situaciones de acoso en la escuela primaria: "Ayer una de las mamás se comunicó conmigo diciéndome que uno de los hijos de ella la alertó diciendo cómo el profesor de plástica las mira a las nenas del curso. Las quiere acompañar al baño".

"Hablé con mi hija y me contó muchas cosas, no querían entrar a su clase porque sentían que las miraba. Dijo que en un momento el profesor le acarició el cabello y ella se corrió, tampoco le gusta como la mira, ayer se largó a llorar", continuó.

"Nosotros llamamos y vinimos todos acá (a la escuela) porque no vamos a esperar a que haya una chica violada para denunciar. Ellas tienen miedo y algo más pasa. Vamos a hacer la denuncia luego de ver qué me dicen en la escuela, el profesor no va a dar la cara", concluyó.