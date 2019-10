Guardavidas advierten peligros por la bajante y piden adelantar la temporada de playa

Con los primeros días de calor de octubre, los santafesinos ya disfrutan de las playas de Santa Fe. No solo se utilizan de solárium, sino que además algunos se atreven a meterse en el agua unos metros para poder refrescarse.

El problema es que la temporada de playas inicia, como todos los años, el 15 de noviembre. Eso significa que los espacios no están preparados aun, no cuentan con los servicios adecuados (como baños y paradores); tampoco existe la seguridad adecuada, ya que no hay guardavidas y no están señalizados, ni delimitados, los espacios que podrían implicar algún tipo de peligro para los bañistas.

playa 08.jpg

playa 09.jpg

A ese contexto se le suma la particularidad de tener una bajante histórica, la más importante de los últimos diez años, cuestión que convierte al escenario mucho más peligroso.

Desde el Sindicato de Guardavidas insisten con la necesidad de adelantar la temporada de playas; pedido que aseguran, vienen solicitando hace un año y medio. En diálogo con UNO en la Radio, Diego Palomeque, delegado de Sugara, graficó: "Hace calor y la gente va a la playa. Nosotros venimos solicitándole al Ejecutivo reevaluar abrir los 15 de noviembre. La gente va antes".

playa 06.jpg

playa 07.jpg

El referente de los trabajadores del sector comentó que observan "una falta de voluntad política de tratar el tema", y agregó: "Lo hemos pedido por notas formales, en las reuniones de la mesa paritaria, de poder charlar este y otros temas, porque estamos a menos de un mes de la inauguración. Vemos que no tenemos ninguna respuesta desde el Ejecutivo".

playa 03.jpg

playa 04.jpg

Comentó que la iniciativa también llegó al Concejo. "Hace más de un año y medio que tenemos un proyecto de ordenanza para modificar la regulación de las playas y de los guardavidas en la ciudad, una norma que tiene más de 26 años. Creemos que hay que aggiornarla a estos momentos. No vemos que los concejales se ocupen de este tema".

Peligros por la bajante

Palomeque comentó que la laguna se torna más peligrosa por la pronunciada bajante que esta atravesando. "En costanera este hay una barranca que debe estar a un paso de la costa. Una situación peligrosa que se da en el Paseo de la Laguna".

"Del otro lado –continuó– en la parte de la costanera oeste, la bajante generó que uno pueda acceder a lugares que generalmente no se puede. Es decir, puede entrar caminando tranquilamente en la laguna pero se puede encontrar con un pozo y pasar de una altura a la rodilla a tener dos o más metros de profundidad".

playa 01.jpg

playa 02.jpg

Sostuvo que durante "esta temporada mucha gente no va a salir de vacaciones y va a disfrutar de las playas. Creo que vamos a tener mucha gente que va a ir a las playas y a los piletones".

Esta situación, sostuvo, obliga a "a tener un operativo de seguridad mucho más riguroso, para poder bajar antes a las playas y marcar los lugares de riesgo, los pozos, dónde está la barranca, delimitar estas situaciones de peligro para que la gente pueda disfrutar de playas seguras".

Dijo que todavía están esperando la convocatoria del municipio para diagramar la temporada que se aproxima: "Son muchos los temas que tenemos que ir resolviendo, los lugares a habilitar, el recurso humano, infraestructura, son muchos temas que en este momento estamos sin conocimiento de nada"

"La compra de materiales ya se tendría que haber realizado, siempre pedimos indumentaria acorde para poder trabajar. Supongo que eso tiene que estar en marcha, porque sino no llegamos", estimó.

Recordó: "Durante la última temporada tuvimos 92 guardavidas que estuvieron en el operativo, en todos los balnearios y solárium habilitados.

Operativo limpieza

El sindicato de Guardavidas se sumó a la idea de otras instituciones y organizaciones y participaron del operativo limpieza de las playas. "Fuimos a limpiarla y a ver los lugares de riesgo. Vimos chicos de cuatro años que estaban jugando en el pelo del agua con el riesgo de lo que implica tener a un metro una barranca".

"Nos abocamos a poder limpiar y sacar plásticos y vidrios de las playas. Y la verdad es que sacamos un montón de plásticos, una cantidad terrible. El agua retrocedió y todo lo que no se veía, ahora se ve. Sacamos en una sola jornada en costanera este aproximadamente más de 25, 30 bolsas de plástico y de vidrios", manifestó.

"Queremos concientizar a la gente de cuidar estos espacios naturales porque son los que tenemos. Y si no los cuidamos, lo vamos a dejar de tener y no los recuperamos más", finalizó.