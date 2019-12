Habrá controles de tránsito y alcoholemia

El municipio interrumpirá el tránsito en la Costanera, donde se espera la concentración de personas, desde la 1 hasta las 7 AM del miércoles 25. Unos minutos antes de las 7, el personal de control comenzará a disipar el lugar. Se articulará con la Policía de la provincia en todo lo que tiene que ver con la presencia de efectivos, fundamentalmente, en las Costaneras Este y Oeste para contener a las familias y los jóvenes que puedan acercarse a estos lugares.

Además, se realizarán operativos de control de alcoholemia, en los diferentes puntos de la ciudad donde ya se venían realizando, y también se incluirán la zona norte de la ciudad y la Ruta Provincial 1, en este último caso en conjunto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

Transporte y estacionamiento

En cuanto al transporte público de pasajeros, el martes 24 tendrá una frecuencia habitual, y a las 21 saldrán de las paradas los últimos colectivos hasta finalizar el recorrido. El miércoles 25 las frecuencias serán como las de un día feriado.

El sistema de estacionamiento medido (Seom) estará operativo el martes 24, desde las 7 y hasta las 13 y luego de 16 a 20. Vale aclarar que este día no es feriado sino jornada no laborable por lo tanto funcionará normal, no así el miércoles 25 que sí es feriado y por lo tanto no operará.