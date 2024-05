Hasta las 10, el 25% de los docentes había completado la Declaración Jurada para asentar que concurrieron a dar clases

Cabe destacar que según el gobierno provincial, hasta media mañana, el 25 % del sector docente ya había completado la declaración jurada, y la expectativa es que finalice en un 50 %.

Declaración Jurada de Prestación de Servicios



Recordá que deben completarla todos los docentes y asistentes escolares que no adhieran a la medida de fuerza, aunque no les corresponda trabajar ese día



Podés completarla del 8 al 10 de mayo de 2024. pic.twitter.com/LCzRNhnKjv — Gobierno de Santa Fe (@GobSantaFe) May 6, 2024

De qué se trata

Entre el miércoles y el viernes en el sitio oficial de Provincia, los docentes y asistentes escolares de escuelas públicas y privadas que no adhieran a la medida de fuerza de hoy podrán evitar el descuento establecido por el Gobierno para quienes paren, y seguir además completando el calendario para el programa Asistencia Perfecta.

Los docentes y asistentes escolares que no adhieran a la medida de fuerza convocada por los gremios provinciales pueden completar la Declaración Jurada de Prestación de Servicios en el sitio del gobierno provincial “Mi Legajo” (https://www.santafe.gob.ar/milegajo).

Al ingresar a “Mi Legajo”, el agente deberá dirigirse al Menú de la izquierda, luego a “Relevamientos” y finalmente a “Declaración Jurada”. Al hacer click en “Acceder” se presentarán tres opciones y deberá elegir la que corresponda a su situación particular: Presté Servicio; Fui a prestar servicio y el establecimiento estaba cerrado; No me corresponde prestar servicio en el día 8 de mayo.

Una vez hecho eso, se habilitará el botón “Guardar” para concluir el trámite. Automáticamente el sistema mostrará un mensaje de confirmación.

