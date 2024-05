Estatales, docentes y médicos de Santa Fe iniciaron este miércoles un paro de 48 horas

Docentes nucleados en Amsafé, Sadop y UDA Santa Fe , estatales de ATE y UPCN y trabajadores de la salud nucleados en AMRA y Siprus, comenzaron este miércoles un paro en rechazo a la propuesta de aumento salarial del gobierno provincial del 10 por ciento por dos meses que desembocará en la medida de fuerza general de las centrales sindicales nacionales, este jueves 9 de mayo, completando 48 horas de huelga. La huelga, se presenta en el marco de una fuerte tensión por la confirmación del gobierno de Maximiliano Pullaro de descontar los días no trabajados.

Los docentes

La medida de fuerza de los docentes se da en medio de una fuerte tensión con el gobierno de Maximiliano Pullaro y no solamente por la propuesta salarial, sino también por el anuncio del Ministerio de Educación de descontar el día no trabajado a los empleados estatales que adhieran al paro del 8 de mayo. La medida no correrá el 9 de mayo por la falta de transporte y el paro general de la CGT.

La gestión santafesina habilitó la posibilidad de registrarse bajo declaración jurada a los docentes que quieran dar clases, situación que irritó a los dirigentes sindicales y docentes santafesinos.

paritaria docentes.jpg

Estatales y médicos

Los gremios que representan a los trabajadores estatales de Santa Fe –ATE, UPCN– y los médicos nucleados en Siprus también consideraron insuficiente la oferta de aumento salarial del Gobierno y anunciaron paro de actividades para el miércoles 8 y el jueves 9 de mayo, el segundo día en adhesión a la jornada de protesta nacional impulsada por la CGT, al igual que las medidas de fuerza adoptadas por los docentes públicos y privados.

Desde ATE precisaron que el paro será sin asistencia a los lugares de trabajo y con mantenimiento de las guardias mínimas. “Las medidas de fuerza se realizan ante la falta de una propuesta salarial superadora para los meses de abril y mayo, por parte del Poder Ejecutivo Provincial”, advirtieron en un comunicado.

Por su parte, los trabajadores nucleados en UPCN señalaron que “ante la propuesta insuficiente realizada por el Poder Ejecutivo Provincial, y habiendo atravesado diferentes instancias de diálogo y negociación en los ámbitos paritarios” se resolvió el paro de actividades.

Por su parte, el titular del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus), Diego Ainsuaín, sostuvo que todavía no fueron convocados "para discutir el porcentaje de pérdida salarial de la última paritaria ni tampoco el nuevo aumento correspondiente a la inflación de marzo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/unosantafe/status/1787952819804533050&partner=&hide_thread=false SANTA FE | En un clima de tensión por el descuento de días, arranca el paro de 48 horas de docentes, estatales y médicos de Santa Fe https://t.co/QW4bHOKDIx — UNO Santa Fe (@unosantafe) May 7, 2024

• LEER MÁS: Paro docente: cómo se carga la declaración jurada de prestación de servicios