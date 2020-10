Hay 130 agentes de salud del Cullen que están aislados por Covid-19

A la sobrecarga que está teniendo todo el personal, se le suma la complejidad de tener en total 130 agentes de salud aislados por coronavirus. Entre ellos hay del sector administración, de enfermería y médicos.

Representa casi un 11 por ciento del total del personal que se desempeña actualmente en el lugar (aproximadamente 1200). A ello se le suma alrededor de 90 personas, quienes no están concurriendo por ser consideradas de riesgo. El valor porcentual, que podría no ser tan malo para cualquier empresa, es alto e importante al tratarse de trabajadores que están en la trinchera para darle batalla al coronavirus y en el peor momento de la pandemia.

El directo del Cullen, Juan Pablo Poletti comentó que se lleva una estadística diaria de la situación epidemiológica del personal. Explicó que entre los 130 aislados, hay casos positivos por Covid, por contacto estrecho o aquellos que están aislados de forma preventiva (cuando un trabajador tiene síntomas y debe esperar el resultado del hisopado).

"Estamos haciendo lo imposible para gestionar entre el Consejo de Administración, la Dirección del Hospital y el Ministerio de Salud para conseguir reemplazos", afirmó a este medios.

Reconoció que buscar personal no es tarea sencilla por estos tiempos de pandemia. "Hay mucho pluriempleo en la ciudad de Santa Fe, entonces cuesta conseguir gente que no esté trabajando en otro lado y que este libre para poder reemplazar cuando, por ejemplo, se caen cinco o seis enfermeros de golpe".

Destacó la actitud con la que el personal se reintegra a su puesto de trabajo después del aislamiento. "Lo hacen con más fuerza", definió.

Subrayó que todos los agentes de la salud están sobrecargados. "El que no está en terapia intensiva, también está sobrecargado" comentó Poletti, y explicó: "Hemos tenido cien por ciento de ocupación hace cuatro meses porque tenemos salas bloqueadas para Covid. Entonces, las que no son Covid viven llenas y ahí el número de enfermeros no ha cambiado".

En esa línea, dijo que más allá de la pandemia, que lleva "seis meses de trabajo a destajo", no han bajado el resto de las patologías. Reconoció "que es un poco lo que creíamos que iba a bajar y no pasó. Salvo en abril y mayo, cuando estuvimos en aislamiento estricto, hace desde junio que la demanda no covid no desciende".