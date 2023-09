Hiroshi Yamauchi, embajador de Japón: "Para invertir, las empresas necesitan más previsibilidad y transparencia"

El diplomático visitó la redacción de UNO Santa Fe. Destacó el interés de empresas japonesas en invertir en Argentina y puso la mira en la minería, recursos naturales y energías renovables.

Al mismo tiempo, advirtió que para que lleguen inversiones japonesas, el país necesita de decisiones económicas transparentes, libre de restricciones y de la aprobación de nuevas leyes que brinden seguridad jurídica.

Se definió como un "observador" del proceso electoral por el que atraviesa Argentina y garantizó que Japón trabajará con "las personas que los argentinos elijan".

Embajado japones 02.jpg Hiroshi Yamauchi, el embajador de Japón visitó la redacción de UNO Santa Fe

También habló de la crisis por la que atraviesa nuestro país. Más allá de las dificultades propias de la economía, consideró que en Argentina existe un "sobreanálisis" de la situación coyuntural que condiciona el desarrollo.

También fue consultado sobre los grandes desafíos de su país, entre los que se levanta en envenjecimiento poblacional y el bajo índice de natalidad.

Luego de mantener reuniones con autoridades universitarias y de encuentros con los gobernadores Perotti (en Santa Fe) y Bordet (en Paraná) Yamauchi dialogó con UNO. Optimista sobre el futuro de Argentina, tiró: "Tiene todas las condiciones para desarrollarse".

- ¿Con qué sensaciones se va de Santa Fe?

-Muy bien, muy buenas sensaciones. Nos hemos encontrado con autoridades universitarias y de los gobiernos. También con la colectividad japonesa que reside en ambos lugares (Santa Fe y Paraná). Hemos intercambiado mucho, conversaciones muy fructíferas.

- Son 125 años de amistad entre Japón y Argentina. En los últimos años creció la cultura japonesa en nuestro país. Un ejemplo muy claro son los comics y dibujos que ganaron mucho espacio, especialmente entre adolescentes.

-Son muchos años y da la casualidad que este año celebramos este hito histórico (por 125 años de relaciones). Estamos haciendo esfuerzos para traer más cultura japonesa a tanta gente como sea posible. Creo que hay una gran afición hacia los mangas (historietas) y animé. También las artes marciales, hay muchos descendientes; la gastronomía es importante. El sushi también, que se puede ver en todos lados.

-¿Es bueno el sushi argentino?

-Hay buenos y no tan buenos (sonríe). De todas formas es diferente.

-¿Cuál es la relación y vínculo comercial entre Japón y Santa Fe?

-Nosotros importamos de Argentina mucho maíz que está destinado para el consumo animal. Santa Fe es muy importante por los puertos de Rosario. Es un lugar desde donde salen muchas exportaciones. Es un vínculo muy importante. Santa Fe tiene buenos desarrollos tecnológicos y grandes recursos humanos para aumentar las relaciones. Estuvimos en la Universidad Nacional del Litoral, que tiene contactos con universidades japonesas.

-¿Cuáles son las áreas con mayor potencial para las inversiones japonesas?

-Uno de los lugares donde está ganando mucha atención argentina es el sector de minería y energías renovables. En cuando a minería, tenemos ya una inversión en cuanto a la explotación de litio. Están pensando en ampliar la producción. Tenemos un memorándum de entendimiento entre Japón y Argentina en cuanto al desarrollo de energías renovables como hidrógeno.

-¿Argentina cuenta con la infraestructura necesaria y la base jurídica para que dichas inversiones sigan llegando desde su país?

-Una de las cosas que nosotros estamos pidiendo al gobierno Argentino es la aprobación del tratado de inversiones y evitar la doble imposición. Japón ya lo aprobado por su Congreso, pero todavía en Argentina no han sido aprobados. Esos marcos legales son importantes para desarrollar aún más las relaciones que tenemos. Son elementos que faltan avanzar.

- ¿La situación económica de Argentina que papel y rol juega en esa toma de decisiones?

-Es otro aspecto que destacan las empresas japonesas en cuanto a los desafíos que tienen en Argentina es la situación coyuntural. Se registró una sequía histórica; entonces se deben hacer restricciones a las importaciones. Son situaciones que hacen que las operaciones de las empresas sean más difíciles.

De todas formas, espero que sean coyunturales. El año que viene, o en corto plazo, algunos problemas se podrían resolver para que esas empresas puedan trabajar, generar empleo y riqueza.

-Argentina atraviesa una crisis profunda y con la particularidad que la misma se da en plena campaña electoral. ¿Qué espera Japón de todo este proceso electoral que está llegando a su final con posturas de candidatos totalmente antagónicas?

-Somos observadores, nosotros miramos desde afuera. No debo opinar sobre ciertos candidatos, sobre lo que dicen o piensan; ese no es mi trabajo. Mi trabajo es hablar con toda la sociedad argentina y trabajar con las personas que los argentinos eligen como representantes.

Las empresas lo que necesitan es previsibilidad y para eso se requiere de un marco legal. Tienen que saber lo que hará el gobierno. Nosotros estaremos abogando por mayor previsibilidad en las acciones de gobierno. También más transparencia en las decisiones económicas que toma el gobierno.

-Japón se destaca por el desarrollo tecnológico. ¿Qué mirada tiene sobre el avance de la inteligencia artificial?

-Es un asunto de interés. Es un asunto que podría apoyar a la sociedad, avanzar y enfrentar retos que se aproximan en los años que vienen. La manera es cómo utilizar esa tecnología para enfrentar los retos que tenemos. Es muy importante saberlo aprovechar para mejorar la vida de las personas.

-Muchos sectores piensan a la inteligencia laboral como una amenaza para el mundo laboral y la creación de nuevos puestos de trabajo

-Si encuadramos la discusión en que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías van a competir con las personas, estamos en un problema. Debería ayudar a que las personas se sientan menos agobiadas por el trabajo, para liberar a las personas y que se dediquen a realizar las tareas más creativas. Plantea un desafío y es importante saber cómo enfrentarlo.

- Hay muchos jóvenes de Argentina que no encuentran una salida laboral, sienten que no tienen oportunidades o no ven un futuro posible en Argentina y deciden emigrar. ¿Cómo observa esto?

-Es una situación que obedece a muchas particularidades y razones. Hay situaciones momentáneas, restricciones, que hacen que se encuentren con muchas limitaciones. Pero también hay un lado positivo en un futuro, como las minerías y litio. Si argentina se logra adecuar a los desafíos venideros, entonces habría una mirada más positiva.

Es una pena. Creo que nadie quiere salir de su propio país y alejarse de sus seres queridos.

-¿Y usted como mira a la sociedad Argentina? ¿Cómo nos ven? Porque nosotros los argentinos nos vemos mal. Las crisis cíclicas del país hacen que nos replantemos permanentemente donde estamos parados. ¿Cómo nos analiza?

-Yo soy totalmente optimista bajo cualquier situación. Porque siempre hay un lado positivo. Porque si uno empieza quejándose se forma como un círculo vicioso. Es importante mirar el lado positivo.

Las tiras cómicas de Quino realizan una especie de psicoanálisis de la sociedad, a partir de Mafalda y otras tiras (sonríe).

Mi opinión es que hay un sobreanálisis de la situación (en Argentina). Siempre se analiza, todos analizan de por qué estamos así. Esto lo termina perjudicando. Algunas veces es mejor tomar un respiro profundo. Pensar en situaciones más positivas y nuevas oportunidades.

-Usted entonces cree que en Argentina hay oportunidades y es optimista

-Argentina tiene todas las condiciones para desarrollarse. Lo que decíamos de los recursos naturales y energías renovables; un país exportador de alimentos (que es cada vez más importante). Si miramos alrededor, el nivel de educación todavía sigue siendo relativamente alto. Si uno mira el mundo laboral, se puede encontrar a muchos argentinos.

Hay un lado positivo, hay buenas condiciones. Si se puede conseguir cierta estabilidad, marco legal y ciertas condiciones. El año que viene tendríamos mejor cosecha. Hay oportunidades cuando se terminan las sequías y se levanta la restricción (a las importaciones). Hay posibilidades.

No hay que mirar el lado negativo, sino el positivo e intentar construir previsibilidad, que le da la bienvenida a las inversiones, facilidades y oportunidades.

-Hoy Japón enfrenta un problema. Es el del envejecimiento poblacional y la caída de la natalidad. ¿Cómo están abordando esta cuestión?

-Los nuevos nacidos en 2022 fueron 770 mil. Es la cifra más pequeña de los últimos años. Tenemos este problema. De esto es muy consciente el gobierno en su totalidad. El primer ministro (Fumio Kishida) ha dicho que iba a adoptar medidas para combatir esta situación. No es una tarea fácil, porque se requiere de una solución holística. Hay que alentar a la gente joven a que tengan más hijos, con una vida digna.

Antes los japoneses trabajaban hasta muy tarde. Ahora se trata de que vuelvan más temprano a casa para estar con la familia. Requiere de una totalidad de las medidas. No se trata de darle dinero a la gente joven para que tengan hijos. Tenemos que hacer una solución que implique el nacimiento y acompañarlo en cada etapa de su vida. El gobierno ha creado una nueva agencia vinculada a la familia y niñez

-¿Esta situación está impactando sobre el mundo laboral y afectando el sistema jubilatorio?

Está incluido en las medidas holísticas. Hay gente mayor en Japón que tiene la voluntad de seguir contribuyendo a la sociedad. Estas personas pueden seguir trabajando de alguna manera hasta una edad más avanzada. Siempre y cuando existe voluntad de esas personas