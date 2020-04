El aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional dejó a gastronómicos y hoteleros de Santa Fe en una situación "dramática" a raíz de la baja rentabilidad. Por eso solicitan medidas urgentes para poder garantizar el pago de salarios y evitar el cierre de locales.

El hotelero Mario Zavaleta, secretario de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Santa Fe (AEHG), en diálogo con UNO Santa Fe, advirtió: "Estamos a la espera de conocer bien el decreto del presidente sobre la ayuda que vamos a tener porque así como estamos no vamos a poder pagar los sueldos. Esa es la realidad". En relación a los trabajadores, describió que se trata a nivel nacional de "500 mil empleados" y en la zona de Rafaela, Santa Fe y Rosario "estamos en 15 mil, y si tenemos que contar los eventuales para fiestas y eventos son muchos más".

Sobre el contexto actual, detalló: "Nosotros veníamos de una época muy mala, de muchos meses atrás y esto nos ha terminado. El hecho de estar encerrados y que no entre un peso, hace que peligre el pago de los sueldos y las fuentes de trabajo porque no hay un colchón para pagar esto".

En relación a la situación particular de la ciudad de Santa Fe, el hotelero apuntó: "Estamos todos en el mismo barco. El hecho de que tengamos que tener cerrados los negocios durante tantos días hace que uno haya tenido que cubrir cheques, pagar proveedores y no tener un peso para afrontar eso".

"Son once días sin trabajar donde no hay ingreso y peligran los sueldo que es lo principal que queremos cubrir ahora, no hablamos de otra cosa. Queremos seguir manteniendo la misma plantilla de empleados, siempre ha sido así esta actividad", agregó. Y sostuvo: "Estamos siempre en contacto con el secretario de Turismo de la provincia (Alejandro Grandinetti) y a través de él le hacemos llegar nuestros problemas al gobernador".

Al ser consultado sobre la medida que anunció semanas atrás el gobierno de utilizar los hoteles en el caso que haya gente que no pueda realizar el aislamiento en otro lugar, explicó: "El gobierno solicitó una lista de los que estuvieran dispuestos, se anotaron diez hoteles de un total de 20 aproximadamente pero hasta el momento no hubo ninguna comunicación más. No se habló de más nada. Sabemos que en Buenos Aires pagan una tarifa ínfima de lo que cobra el hotel habitualmente del 10 o el 20 por ciento".