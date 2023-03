Hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down

Este martes 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down, una jornada promovida en el año 2011 por la ONU. UNO conversó con un médico especialista

Este martes 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down , una jornada promovida en el año 2011 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En diálogo con el programa Ahí Vamos que se emite por la radio de UNO, 106.3 , estuvo el doctor Fernando Burgos, quien es médico pediatra, especialista en Síndrome de Down. Además es miembro de la Subcomisión de Medios y Comunicación de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

El profesional comenzó contando cómo "la ONU estableció en 2011 el día mundial, teniendo en cuenta un 21 de marzo porque es el par 21º de los cromosomas con un cromosoma extra que hace que tenga tres pares, por eso es el 25 del 3". Se le preguntó cómo es la experiencia de los padres y el pediatra al advertir que el bebé nacerá o ya nació con la condición y Fernando Burgos aseguró: "Me gustaría hablar del diagnóstico humanizado, ya que cualquier situación genética es una ocurrencia, una alternancia, no es una enfermedad. El diagnóstico prenatal se hace entre las semanas 11 y 14, y tenemos una charla con los papás contándole los aspectos positivos, que no es una enfermedad, que habrá herramientas en el futuro con su hijo. Más allá de eso hay algunas enfermedades que sí se asocian, como las cardiopatías congénitas, en un 50% de los casos".