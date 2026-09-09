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Imágenes falsas de alumnas con IA en San Justo: uno de los involucrados pidió disculpas y la Justicia analiza si lo alcanza el nuevo Régimen Penal Juvenil

Un caso de violencia digital generó conmoción en una escuela de San Justo, luego de que se difundieran imágenes falsas de al menos seis alumnas de entre 15 y 16 años.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

9 de septiembre 2026 · 19:38hs
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Desafío tecnológico. El caso plantea interrogantes sobre el encuadre legal de imágenes íntimas falsas creadas con inteligencia artificial.

Desafío tecnológico. El caso plantea interrogantes sobre el encuadre legal de imágenes íntimas falsas creadas con inteligencia artificial.

Las fotografías habían sido obtenidas de imágenes reales y posteriormente manipuladas mediante herramientas de inteligencia artificial para simular desnudos. El material fue compartido entre adolescentes del entorno escolar y social de las víctimas.

El abogado Martín Durando, representante de algunas de las familias, remarcó que las imágenes no correspondían a situaciones reales. “Estas fotos no obedecen a un desnudo voluntario y real de estas menores”, aclaró.

La difusión del contenido provocó un fuerte impacto entre las adolescentes y sus familias. Según explicó Durando, algunas de las chicas incluso dejaron de concurrir a la escuela durante los días posteriores a la viralización.

Uno de los involucrados reconoció el hecho y pidió disculpas

La investigación apunta inicialmente a un adolescente de 14 años, aunque no se descarta la participación de otros menores.

Según explicó Durando, los investigadores pudieron avanzar sobre la posible autoría a partir de la trazabilidad de los envíos y otros elementos incorporados al expediente.

LEER MÁS: Conmoción y alerta en una escuela de San Justo por la difusión de imágenes editadas con IA de alumnas menores desnudas

Además, uno de los adolescentes involucrados reconoció el hecho y pidió disculpas a una de las víctimas.

El abogado evitó brindar mayores precisiones para no interferir con la pesquisa, que busca determinar quién creó las imágenes, quiénes participaron de su difusión y hasta dónde llegó la circulación del material.

¿Puede alcanzarlo el nuevo Régimen Penal Juvenil?

El caso presenta además un interrogante jurídico por la edad del adolescente señalado y la reciente entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil.

La Ley 27.801 comenzó a regir el 5 de septiembre de 2026 y establece un régimen penal para adolescentes desde los 14 años en los casos previstos por la normativa.

Sin embargo, la aplicación de la nueva legislación depende también de cuándo ocurrió el hecho. La propia norma establece que, para determinar la edad relevante, debe considerarse la que tenía la persona al momento de cometer la conducta.

En el caso de San Justo, los hechos investigados se ubican antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen, por lo que la nueva ley no puede aplicarse retroactivamente.

Así, aunque el adolescente señalado tenga 14 años, la Justicia deberá analizar el marco legal vigente al momento de los hechos para determinar qué régimen corresponde y qué medidas pueden adoptarse.

LEER MÁS: El Gobierno reglamentó el régimen penal juvenil: alcanza a adolescentes de 14 a 18 años

Una tecnología que plantea nuevos desafíos a la Justicia

Otro de los problemas que presenta el expediente es el encuadre jurídico de conductas que involucran imágenes íntimas falsas creadas con inteligencia artificial.

Durando advirtió que se trata de una problemática en la que el avance tecnológico plantea situaciones que no siempre encuentran una respuesta específica en la legislación existente.

“La realidad pasa adelante que la legislación”, sostuvo en Veo Noticias.

El celular dentro de las aulas

El celular dentro de las aulas

La investigación deberá determinar qué conductas concretas pueden atribuirse a cada uno de los involucrados y qué figuras legales podrían corresponder según la prueba reunida.

La investigación continúa abierta

La causa sigue avanzando para establecer si hubo otros adolescentes involucrados, cómo fueron obtenidas y manipuladas las fotografías y cuál fue el alcance de la viralización.

Por el momento, según la información aportada por Durando, no hubo amenazas ni pedidos de dinero a las víctimas, por lo que la pesquisa se concentra en la creación y difusión del material.

El pedido de disculpas de uno de los involucrados constituye un nuevo elemento para la investigación, pero no define por sí mismo su responsabilidad penal.

Mientras la Fiscalía reúne pruebas, el caso vuelve a poner en primer plano los riesgos de la violencia digital entre adolescentes y el desafío que implica para la Justicia responder ante contenidos fabricados con inteligencia artificial que, aunque sean falsos, pueden provocar consecuencias reales en la vida de las víctimas.

imágenes alumnas San Justo Régimen Penal Juvenil
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