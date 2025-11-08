Impresionante choque entre un colectivo de pasajeros y un camión con combustible: no hubo heridos

El conductor del colectivo, que iba con destino a Firmat, se llevó la peor parte en el accidente ocurrido este viernes en el cruce de las rutas 14 y A012, cerca de Piñero. Los pasajeros no sufrieron heridas de consideración.

El colectivo quedó severamente dañado por el choque con el camión.

Este viernes se produjo un impresionante choque en la zona de la ruta 14 y la A012, a la altura de Piñero, en el que el chofer de un colectivo de media distancia quedó atrapado dentro del coche tras un siniestro vial contra un camión que transportaba combustible. Los pasajeros no sufrieron heridas de consideración.

El hecho se produjo a unos 20 kilómetros de la ciudad de Rosario, sobre la traza vial que tenía condiciones de mucha dificultad. La lluvia y el suelo mojado le ponían un grado de peligrosidad mayor al tránsito.

Por cuestiones que aún se intentan establecer, el impacto entre el colectivo y el camión se dio del lado del conductor de la unidad de transporte público.

Pasajeros ilesos

En el colectivo iban entre 15 y 20 pasajeros que rompieron la ventanilla trasera para poder salir. Cuando estaban por tirarse desde la ventana, aparecieron dos instaladores de aire que bajaron con la escalera para recatarlos.

En principio, el camionero circulaba por la A012 y había transitado ya buena parte del cruce. Por lo que dicen los testigos, el colectivo no alcanzó a frenar o le fallaron los frenos.

image Fue necesario usar los elementos de corte que llevaron los bomberos para poder rescatar al chofer, que había quedado dentro de la unidad.

Otros vehículos que vieron el choque pudieron frenar y hasta se acercaron a ayudar a los damnificados. Los pasajeros habrían descendido sin mayores inconvenientes físicos.

Había tres ambulancias trabajando en el lugar y fue necesaria la presencia de tres dotaciones de bomberos, en la localidad de Pérez, Álvarez y Villa Mugueta.

Luego de un arduo trabajo de los diferentes grupos de tareas de asistencia pudieron sacar al conductor del colectivo en buen estado de salud. Según cuentan, estaba lúcido, con golpes en las piernas.