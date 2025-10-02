Uno Santa Fe | Santa Fe | alumbrado público

Impulsan el recambio integral de alumbrado público con tecnología LED: ahorro energético, durabilidad y más seguridad

El Concejo Municipal aprobó una resolución para que el Ejecutivo estudie la viabilidad técnica, económica y jurídica del proyecto, que apunta a modernizar el sistema de iluminación urbana con beneficios en seguridad, eficiencia energética y sustentabilidad.

2 de octubre 2025 · 16:44hs
Impulsan el recambio integral de alumbrado público con tecnología LED: ahorro energético, durabilidad y más seguridad

La ciudad de Santa Fe dio un paso clave en su camino hacia la modernización del sistema de alumbrado público.

El Concejo Municipal aprobó una resolución que solicita al Ejecutivo local la realización de estudios de factibilidad técnica, económica y jurídica con el objetivo de implementar un recambio integral a luminarias LED en todo el territorio urbano.

La iniciativa se enmarca en la Ordenanza N° 12.984, que sancionó el Pliego de Bases y Condiciones para la licitación pública destinada a la “Refuncionalización y Mantenimiento Integral del Alumbrado Público de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz”.

Plan de iluminación: en seis meses se encendieron 13.672 luces que estaban fuera de funcionamiento

La adjudicación a la UTE Electromecánica Tacuar SRL – Bauzá Ingeniería SA se concretó con una oferta económica inferior al presupuesto oficial, lo que —según remarcaron desde el cuerpo legislativo— refuerza el principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos.

“Hace unos días el intendente nos presentó el informe de los primeros seis meses de este nuevo sistema de mantenimiento de luminaria en la ciudad. Según los números, se evidencia que una decisión de avanzar hacia la modernización tecnológica resulta no solo legalmente viable, sino también económicamente conveniente y socialmente necesaria”, señaló el concejal Carlos Suárez, impulsor del proyecto.

Carlos Suarez concejal.jpg
El edil destacó que, en caso de que no se alcance la ampliación prevista para el recambio de luminarias en toda el área concesionada, se establecerán criterios de prioridad:

“Primero en función de la seguridad pública y luego de la seguridad vial, buscando el mayor criterio de justicia territorial en la implementación de una política pública basada en parámetros objetivos”, agregó.

Eficiencia energética y seguridad urbana

El recambio por tecnología LED representa una transformación estructural del alumbrado urbano y trae consigo múltiples beneficios. Entre ellos se destacan:

  • Mayor durabilidad de las luminarias.

  • Reducción significativa del consumo energético.

  • Homogeneización cromática del espacio urbano.

  • Disminución de la contaminación lumínica.

  • Compatibilidad con plataformas de telegestión e infraestructura para ciudades inteligentes.

Además, la luz blanca LED mejora la visibilidad nocturna, un factor que impacta directamente en la seguridad vial y ciudadana.

El objetivo es modernizar su sistema de alumbrado con criterios de eficiencia, sustentabilidad y equidad territorial, en sintonía con las tendencias globales de infraestructura urbana inteligente.

