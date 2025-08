Impulsan un monumento en Santo Tomé para homenajear a Alejandra "Locomotora" Oliveras

El autor de la iniciativa, el diputado provincial Fabián Palo Oliver, explicó en diálogo con LT 10 que la propuesta surge como una respuesta directa al clamor popular. “Materializamos un pedido masivo de vecinos en redes sociales y en medios de comunicación, para que se le haga un homenaje a Locomotora Oliveras emplazando un monumento en la ciudad de Santo Tomé, reconociendo no solo su trayectoria deportiva sino también la lucha por la igualdad que protagonizó a lo largo de su carrera”, afirmó.

locomotora oliveras Locomotora Oliveras gentileza

Labor social en Santo Tomé

Alejandra Oliveras no solo fue una multicampeona mundial en distintas categorías del boxeo femenino. En Santo Tomé fundó su propio gimnasio, donde brindaba clases y entrenamientos a niños, adolescentes y adultos. Allí, lejos del show mediático, se abocó a formar personas, promoviendo valores como el respeto, la constancia y la disciplina. También realizaba acciones solidarias y ofrecía charlas motivacionales gratuitas, convirtiéndose en una figura muy querida por la comunidad.

Palo Oliver manifestó: “Se trata de reconocer su solidaridad, su empatía, su entrega, etc. Creo que ella no pudo ganar dinero por situaciones de desigualdad en las bolsas, pero luego de competir pudo vivir dignamente reinventando su propia marca, siendo no solo una motivadora sino también con el alto impacto que tenía cada cosa que publicaba”.

Oliveras fue pionera en denunciar las inequidades que afectan al boxeo femenino, muchas veces cobrando una fracción de lo que percibían sus colegas varones por combates similares. A pesar de eso, logró mantenerse vigente y activa incluso tras el retiro del ring.

El diputado concluyó con una fuerte convicción sobre la necesidad del homenaje: “Doy por descontado que va a suceder, pero si no sucede lo haremos con el esfuerzo comunitario. Alejandra tiene que tener su reconocimiento, tiene que tener su monumento”.