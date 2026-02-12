Uno Santa Fe | Santa Fe | protesta

Imputaron a 11 agentes por no cumplir tareas por la protesta de las fuerzas policiales

Pertenecen al Comando Radioeléctrico y la Brigada Motorizada de Rosario. La denuncia fue presentada por las autoridades policiales

12 de febrero 2026 · 12:08hs
Agentes de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II participaron de la protesta en la Policía de Santa Fe el miércoles 11 de febrero de 2026.

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

Agentes de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II participaron de la protesta en la Policía de Santa Fe el miércoles 11 de febrero de 2026.

Once policías que participaron en la protesta frente a Jefatura de la Unidad Regional II fueron imputados este jueves por el delito de presunto incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, pero quedarán en libertad mientras la causa judicial avanza y por lo tanto pueden cumplir con sus funciones.

Se trata de una resolución firmada por los fiscales Pablo Socca y José Luis Caterina de la Unidad Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional de la Fiscalía Regional de Rosario.

Este jueves, se realizó una audiencia en las oficinas del Ministerio Público de la Acusación sin la presencia de un juez porque no se requirió para los efectivos, que pertenecen al Comando Radioeléctrico y a la Brigada Motorizada, ningún tipo de restricción de la libertad.

Qué dicen los defensores de los policías

Tras ese trámite realizado en el Centro de Justicia Penal, Nahir Moreno, quien integra el equipo de abogados que representa a los efectivos, aclaró: “La causa penal no se inició de oficio. Fue una denuncia que radicó la superioridad de las fuerzas policiales que obliga al Ministerio Público de la Acusación a tomar cartas en el asunto”.

En declaraciones periodísticas, Moreno confirmó que la Fiscalía “optó por hacer la imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los policías fueron imputados, y en la órbita penal estamos esperando que avance para que un futuro se le pueda dar un cierre adecuado para que mis clientes no tengan más problemas”.

Moreno también aclaró que el sumario administrativo interno continúa abierto. “El problema más grave es que mientras ese sumario siga abierto, estos policías no podrán participar en los concursos para ascender. Además, está posibilidad de que se les impute una falta grave en el sumario y quedan expuestos a ser exonerado. Hoy por hoy pueden seguir trabajando”.

Objetivo: cerrar la causa penal

Los abogados remarcaron que el objetivo primordial y más inmediato “es cerrar la causa penal lo más rápido posible. Eso los ayudará a avanzar en la causa administrativa, pero está todo sujeto a la voluntad de la administración. A pesar de todo, somos optimista en dar un cierre favorable a la causa penal que le permitirá a nuestros clientes cerrar el sumario administrativo de manera favorable y seguir su carrera como corresponde”.

“Incumplimiento de los deberes de funcionario público es un delito doloso. Pero hay que entender que hubo una manifestación por disconformidad en las condiciones de trabajo, por pedido de asistencia psicológica y también hubo un reclamo de aumento salarial. Todo eso en el contexto de que en los últimos meses se suicidaron tres funcionarios policiales", remarcó Moreno.

• LEER MÁS: Pullaro rechazó las acusaciones de "asesino de policías" y dijo que "manipularon un dolor que es de todos"

protesta policías
Noticias relacionadas
la fiscalia abre una causa penal contra policias que dejaron el servicio durante la protesta

La Fiscalía abre una causa penal contra policías que dejaron el servicio durante la protesta

Grupos de combate de la Policía de Santa Fe se concentraron en el portón de la Jefatura de la Unidad Regional II el martes 10 de febrero de 2026 por una protesta de familiares y miembros de la fuerza.

[ EN VIVO] El gobierno aplicará sanciones por la protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Tras 10 días de lucha contra el fuego en Chubut, volvieron los brigadistas santafesinos

Tras 10 días de lucha contra el fuego en Chubut, volvieron los brigadistas santafesinos

como queda la escala salarial para el sector policial luego del decreto firmado por el gobernador

Cómo queda la escala salarial para el sector policial luego del decreto firmado por el gobernador

Lo último

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Último Momento
Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Fluminense viene a la carga por una figura de San Lorenzo

Fluminense viene a la carga por una figura de San Lorenzo

Ovación
Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Alejandro Bonazzola: Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía

Alejandro Bonazzola: "Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía"

Riesgo para Colón: Platense habría subdeclarado la venta de Leonel Picco y podría perder 600.000 dólares

Riesgo para Colón: Platense habría subdeclarado la venta de Leonel Picco y podría perder 600.000 dólares

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe