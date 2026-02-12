Uno Santa Fe | Ovación | Argentinos Juniors

Argentinos vs River: el Millonario busca reacción en La Paternal tras el golpe en casa

River visita al Bicho por la fecha 5 del Apertura con la obligación de recomponerse. Gallardo haría ajustes ante un rival que también necesita sumar.

12 de febrero 2026 · 12:52hs
River afrontará un examen de carácter este jueves cuando visite a Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona, por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. Después del golpe sufrido ante Tigre, el equipo de Marcelo Gallardo necesita recuperar funcionamiento, intensidad y eficacia para sostenerse en la pelea de la Zona B.

River, obligado a recomponerse

El 1-4 en el Monumental dejó secuelas futbolísticas y anímicas. Más allá del resultado, el cuerpo técnico detectó fallas en la coordinación de la presión alta y en los relevos defensivos, aspectos que el rival explotó con transiciones rápidas. Con siete puntos en la tabla, el Millonario no puede resignar más unidades si pretende consolidarse en zona de clasificación.

Enzo Pérez, eje del mediocampo, será determinante para ordenar los tiempos y administrar la posesión. Tomás Molina, como referencia ofensiva, intentará fijar a los centrales y abrir espacios para las diagonales de los extremos. Además, el compromiso funciona como antesala de su desafío continental, por lo que el cuerpo técnico buscará equilibrio entre competencia y gestión de cargas.

Argentinos y la necesidad de consolidarse

El Bicho tampoco atraviesa su mejor arranque. Con apenas una victoria en cuatro fechas, el equipo de Nicolás Diez evidencia irregularidad en el juego asociado y dificultades para sostener intensidad durante los 90 minutos. Sin embargo, en La Paternal suele potenciar su identidad: presión coordinada, circulación interior y laterales proyectados como opción permanente.

La expulsión de Fausto Vera obliga a una reconfiguración en la mitad de la cancha. Kevin Castaño y Giuliano Galoppo aparecen como variantes para acompañar a Aníbal Moreno en la contención y primer pase. Además, Marcos Acuña podría aportar profundidad por izquierda, buscando amplitud y centros desde zona de influencia. La idea de Gallardo sería sostener la base titular, respaldando a un once que necesita revancha inmediata.

  • El árbitro del encuentro será: Andrés Merlos
  • Hora: 21:15hs.
  • TV: TNT Sports
