Incendio del embalsado en La Setúbal: "No creemos que haya sido natural"

"Lo que paso anoche fue un fuego de gran magnitud que se está investigando" dijo sobre lo ocurrido y agregó que fue personal de bomberos y Prefectura quienes intervinieron de forma preventiva ya que todo se desarrolló en el agua.

En cuanto a las posibles hipótesis que se manejan del hecho: "No puedo afirmar si fue o no intencional o se dio por un descuido, pero lo que sí podemos decir mientras se lleva a cabo la investigación es que no fue por algo natural. Igualmente hasta el momento se manejan varias hipótesis que aún no podemos aseverar ya que el hecho está en investigación, pero es imposible que en el agua se genera este tipo de incendios solos"

También por otro lado agregó "El embalsado no fue tan molesto como para hacer ese daño ambiental prendiendo fuego. EL paso por el lugar se logró hace bastante gracias al trabajo conjunto realizado en la zona por el Ejército, Protección Civil, Prefectura y la Municipalidad para evitar que se impida la navegación en el lugar. Tampoco causaba riesgo alguno ya que estábamos atentos a lo que sucedía con los desprendimientos".

“Estamos aguardando tener un poco más de material al respecto para hacer una denuncia formal”, aclaró Mariano Cabal.

