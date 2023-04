Inflación y pobreza: crece la demanda en merenderos y preocupa la calidad nutricional

Le robaron el auto en la puerta de su casa: "Me levanté a mirarlo y no estaba más"

"Los merenderos tienen acondicionado el lugar con mesas, donde se sienta la familia a comer, y también están aquellos que solo les dan la vianda, la que se prepara después de que el jefe de familia, anota a todos los integrantes de la misma y asi se lleva la comida necesaria para que todos puedan comer en su casa", explicó.

El agobio de la inflación, y sobre todo en los alimentos -aún mayor al promedio- afecta a la tarea que llevan adelante los merenderos. Gutierrez puntualizó la necesidad de que "los niños, sobre todo en gestación, tiene que ser bien nutridos. Mucha veces nos encontramos con madres mal alimentadas, y ese niño viene arrastrando carencias en proteínas, lo que se va a ver reflejado en lo neurológico y también lo va a sufrir en lo físico".

Siguiendo con la importancia nutricional, destacó la ayuda del ministerio de Desarrollo Social, pero manifestó que lamentablemente "no alcanza". "Nos dan bolsones de harina, polenta y fideos, pero falta la leche y la carne. Tenemos que dar una dieta equilibrada con verdura y frutas", manifestó en diálogo con UNO Santa Fe. También apuntó a que no hay alternativas para ofrecerle a niños con diabetes, hipertensión o celiaquía. "Al no poder dar una buena alimentación le estas cortando el futuro", dijo.

"Tratamos de ayudar aunque a veces no alcanza"

José Luis Valdez, presidente de la Asociación Civil M.P.B Pies Descalzos, también habló sobre como se vive el crecimiento de la pobreza en el merendero que ayuda a unas 500 personas. "Se cocinan casi tres ollas por día. Colaboramos nosotros también desde la institución, porque desde el gobierno recibimos solamente $67.000 mensuales, y no alcanza", contó a UNO Santa Fe.

La comisión directiva de la Asociación debe realizar rifas o hasta llevar alimentos desde sus propios hogares para lograr cubrir la amplia demanda. "Son personas y tenemos que darle de comer algo digno. Tratamos de comprar carne y verduras", apuntó sumándose a lo dicho por Alejandra acerca de la importancia una buena nutrición.

El merendero comenzó en 2019, y por ese entonces ayudaba a unas 70 personas, según contó José. "Le damos un mano a todos los que viene, tratamos de ayudar a los que más podemos aunque a veces no nos alcanza", confesó.

