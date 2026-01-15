Intentó prender fuego a otra mujer y quedó en libertad: el MPA apelará las medidas alternativas dispuestas por el juez

La fiscal María Laura Urquiza cuestionó las cautelares no privativas de la libertad dispuestas para una mujer de 43 años investigada por intentar prender fuego a otra mujer. El ataque ocurrió la semana pasada y fue evitado por familiares de la víctima.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) apelará las medidas cautelares no privativas de la libertad impuestas a una mujer a la que se investiga por intentar prender fuego a otra mujer en la ciudad de Santa Fe . Así lo confirmó la fiscal María Laura Urquiza , a cargo de la investigación, quien había solicitado la prisión preventiva de la imputada.

Las medidas alternativas fueron dispuestas por el juez Martín Torres en una audiencia realizada ayer en los tribunales de la capital provincial. La imputada tiene 43 años y sus iniciales son GEF . El hecho que se investiga ocurrió el jueves de la semana pasada por la tarde .

“Fue un hecho gravísimo que no produjo la muerte de la víctima porque sus familiares advirtieron la agresión e intervinieron de inmediato”, sostuvo Urquiza. En ese sentido, remarcó que “desde la Fiscalía consideramos que la prisión preventiva es la única forma de resguardar de manera efectiva los intereses, la vida y la integridad de la mujer atacada”, por lo que solicitarán que las cautelares sean revisadas en segunda instancia.

Riesgos procesales

La fiscal explicó que el juez dio por acreditada la materialidad del hecho y la posible autoría, con el grado de probabilidad exigido para esta etapa del proceso penal. Además, indicó que el magistrado coincidió en que la pena en expectativa es de prisión de cumplimiento efectivo.

No obstante, al analizar los riesgos procesales, el juez entendió que si bien estaban latentes, podían neutralizarse mediante medidas alternativas, como prohibiciones de contacto y de acercamiento con la víctima y los testigos. Para Urquiza, esas disposiciones resultan insuficientes frente a la gravedad del ataque. “Por el contexto de la tentativa de homicidio, no estamos de acuerdo con la decisión”, afirmó.

Nafta y encendedor

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el jueves pasado alrededor de las 16:30, la imputada se dirigió a la vivienda de la víctima, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. Según detalló la fiscal, con la intención de matarla, le arrojó el contenido de un bidón de cinco litros de nafta, acercó un encendedor e intentó generar chispa para iniciar el fuego.

El ataque no se concretó porque dos hermanas de la víctima intervinieron de inmediato, evitaron que se iniciara el foco ígneo y retuvieron a la agresora hasta la llegada de la Policía, que procedió a su aprehensión.

Urquiza también señaló que en octubre del año pasado, la imputada había amenazado de muerte a una de las personas que intervino para evitar el ataque. Precisó que mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, la mujer investigada amenazó con prender fuego a esa persona y a otros integrantes de su familia, incluso mencionando que lo haría con bidones de combustible que tenía en su poder.

Calificación penal

La mujer identificada con las iniciales GEF es investigada como autora de una tentativa de homicidio y de amenazas. Las medidas cautelares serán ahora revisadas en una instancia superior, luego de la apelación anunciada por el MPA.