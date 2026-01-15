Uno Santa Fe | Santa Fe | empresas

Santa Fe superó las 3.000 empresas registradas en su sistema de control ambiental

A doce meses de la implementación del nuevo sistema de Gestión Ambiental, la provincia multiplicó por seis la cantidad de empresas registradas respecto a 2023. La digitalización permitió agilizar trámites, fortalecer la fiscalización y consolidar un modelo de control más transparente y eficiente.

15 de enero 2026 · 15:31hs
A un año de la puesta en marcha del nuevo sistema de categorización ambiental, la provincia de Santa Fe superó las 3.000 empresas registradas, un número récord que marca un punto de inflexión en la gestión y el control ambiental. El avance se logró a partir del Programa de Innovación Administrativa del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, en línea con el proceso de modernización y digitalización que impulsa el Gobierno provincial.

El ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, destacó el alcance de la herramienta y su impacto en la relación entre el Estado y el sector productivo. “Con esta herramienta avanzamos hacia un Estado moderno, que audita, controla y brinda respuestas al sector productivo con reglas claras”, señaló, y agregó que “la innovación administrativa con rigor técnico puede ser sinónimo de mejor control”.

Transparencia y agilidad en los trámites

Uno de los principales cambios fue la digitalización del trámite de categorización, que antes podía demorar hasta un año y hoy se completa en apenas 15 minutos desde cualquier dispositivo. Esta mejora no solo agiliza los procesos para las empresas, sino que también permite al Ministerio contar con información precisa y actualizada sobre las actividades productivas que se desarrollan en el territorio provincial.

Los números reflejan el salto del sistema: en 2023 se habían registrado 463 categorizaciones; en 2024 fueron 602, lo que ya implicaba un crecimiento del 30 %. Sin embargo, en 2025 la cifra alcanzó las 3.000 empresas, multiplicando por seis los registros de todo 2023 y estableciendo un récord histórico en un mismo año calendario.

Gracias a esta base de datos sistematizada, el Ministerio puede planificar auditorías y priorizar intervenciones de acuerdo al nivel de criticidad ambiental. Del total de empresas categorizadas, el 37 % se ubica en categoría 1 o exentas, mientras que el 63 % restante corresponde a categorías 2 y 3, que requieren mayores exigencias y controles.

Más eficiencia, sin flexibilizar requisitos

En el marco de esta transformación, también se incorporó la Licencia Ambiental Digital, que reemplaza trámites que antes podían demorar entre 6 y 12 años. Este permiso se obtiene ahora en pocos días, sin reducir requisitos, y representa un salto cualitativo en términos de previsibilidad, transparencia y reducción de la discrecionalidad administrativa.

Además, el Ministerio capacitó a sus equipos técnicos junto a IRAM y ACUMAR, fortaleciendo los criterios profesionales de fiscalización. A esto se suma la próxima incorporación de nuevas tecnologías que permitirán auditorías más rápidas, eficaces y trazables.

El secretario de Ambiente, Gustavo Leone, sintetizó el enfoque de la política ambiental provincial: “Estamos consolidando un sistema ambiental moderno, que combina tecnología, formación técnica y presencia territorial. Esto no solo mejora el control, sino que también brinda previsibilidad al sector productivo y garantiza el cumplimiento de la normativa ambiental”.

