Santa Fe superó las 3.000 empresas registradas en su sistema de control ambiental

A doce meses de la implementación del nuevo sistema de Gestión Ambiental, la provincia multiplicó por seis la cantidad de empresas registradas respecto a 2023. La digitalización permitió agilizar trámites, fortalecer la fiscalización y consolidar un modelo de control más transparente y eficiente.

A un año de la puesta en marcha del nuevo sistema de categorización ambiental, la provincia de Santa Fe superó las 3.000 empresas registradas , un número récord que marca un punto de inflexión en la gestión y el control ambiental. El avance se logró a partir del Programa de Innovación Administrativa del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático , en línea con el proceso de modernización y digitalización que impulsa el Gobierno provincial.

El ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez , destacó el alcance de la herramienta y su impacto en la relación entre el Estado y el sector productivo. “ Con esta herramienta avanzamos hacia un Estado moderno, que audita, controla y brinda respuestas al sector productivo con reglas claras ”, señaló, y agregó que “ la innovación administrativa con rigor técnico puede ser sinónimo de mejor control ”.

Transparencia y agilidad en los trámites

Uno de los principales cambios fue la digitalización del trámite de categorización, que antes podía demorar hasta un año y hoy se completa en apenas 15 minutos desde cualquier dispositivo. Esta mejora no solo agiliza los procesos para las empresas, sino que también permite al Ministerio contar con información precisa y actualizada sobre las actividades productivas que se desarrollan en el territorio provincial.

Los números reflejan el salto del sistema: en 2023 se habían registrado 463 categorizaciones; en 2024 fueron 602, lo que ya implicaba un crecimiento del 30 %. Sin embargo, en 2025 la cifra alcanzó las 3.000 empresas, multiplicando por seis los registros de todo 2023 y estableciendo un récord histórico en un mismo año calendario.

Gracias a esta base de datos sistematizada, el Ministerio puede planificar auditorías y priorizar intervenciones de acuerdo al nivel de criticidad ambiental. Del total de empresas categorizadas, el 37 % se ubica en categoría 1 o exentas, mientras que el 63 % restante corresponde a categorías 2 y 3, que requieren mayores exigencias y controles.

Más eficiencia, sin flexibilizar requisitos

En el marco de esta transformación, también se incorporó la Licencia Ambiental Digital, que reemplaza trámites que antes podían demorar entre 6 y 12 años. Este permiso se obtiene ahora en pocos días, sin reducir requisitos, y representa un salto cualitativo en términos de previsibilidad, transparencia y reducción de la discrecionalidad administrativa.

Además, el Ministerio capacitó a sus equipos técnicos junto a IRAM y ACUMAR, fortaleciendo los criterios profesionales de fiscalización. A esto se suma la próxima incorporación de nuevas tecnologías que permitirán auditorías más rápidas, eficaces y trazables.

El secretario de Ambiente, Gustavo Leone, sintetizó el enfoque de la política ambiental provincial: “Estamos consolidando un sistema ambiental moderno, que combina tecnología, formación técnica y presencia territorial. Esto no solo mejora el control, sino que también brinda previsibilidad al sector productivo y garantiza el cumplimiento de la normativa ambiental”.