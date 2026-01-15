La Provincia abrió las inscripciones para el programa “Casate con tu Ciudad como Testigo”, que el próximo sábado 14 de febrero permitirá celebrar enlaces en espacios públicos emblemáticos. En la capital santafesina, las ceremonias se realizarán en la Casa del Brigadier, con el mismo costo que en el Registro Civil.

El próximo 14 de febrero , Día de los Enamorados, Santa Fe volverá a ser testigo de nuevas historias de amor con una nueva edición del programa provincial “Casate con tu Ciudad como Testigo” , que propone celebrar matrimonios civiles en espacios públicos y patrimoniales, garantizando igualdad de acceso y condiciones para todas las parejas.

En la ciudad de Santa Fe , los casamientos se llevarán adelante en la Casa del Brigadier , uno de los edificios históricos más representativos de la capital provincial, en una jornada especialmente elegida por su valor simbólico y emocional. Las ceremonias tendrán el mismo costo que un enlace celebrado en una oficina del Registro Civil , sin diferencias económicas ni administrativas.

Fachada-Casa-Brigadier-Lopez San Valentín en Santa Fe: la Casa del Brigadier será escenario de nuevos casamientos civiles

La iniciativa, impulsada por el Gobierno provincial, busca acercar el Estado a la ciudadanía y transformar un trámite formal en una experiencia significativa, vinculada al espacio público y a la identidad de cada ciudad.

Inscripciones abiertas y acceso igualitario

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, explicó que el programa continúa creciendo en todo el territorio santafesino. “Continuamos con el programa ‘Casate con tu Ciudad como Testigo’ en diferentes puntos de la provincia de Santa Fe. Empezamos este año el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, una fecha tan emblemática para las parejas para dar el sí”, señaló.

En cuanto al proceso de inscripción, el funcionario detalló que las parejas interesadas ya pueden anotarse a través del sitio oficial www.santafe.gob.ar/formularios, donde deberán seleccionar la localidad en la que desean casarse.

Escauriza remarcó que la propuesta responde a una definición política de la actual gestión provincial. “Algo que nos pidió el gobernador Maximiliano Pullaro desde el primer día fue generar igualdad para toda la ciudadanía. Por eso, estos casamientos se celebran en lugares muy lindos, con el mismo costo que hacerlo en una oficina del Registro Civil”, subrayó.

Las otras localidades donde se celebrará el Día de los Enamorados

Además de la capital provincial, el programa se desarrollará el sábado 14 de febrero en otras tres ciudades santafesinas, también en espacios emblemáticos: