Todo lo que hizo José Alonso y la Comisión Directiva en 43 días de gestión en Colón

A poco más de un mes de haber asumido formalmente, José Alonso ya logró imprimirle un rumbo claro a Colón . En apenas 43 días de gestión , el club atravesó cambios profundos en lo deportivo, lo institucional y lo económico, con decisiones que marcaron un antes y un después.

Desde el 3 de diciembre de 2025 , Alonso comenzó a ejecutar un plan que tuvo como primer paso respaldar a Ezequiel Medrán como entrenador. A su lado sumó a Diego Colotto , fortaleciendo una estructura deportiva sólida , con roles definidos y una idea de juego clara para el 2026.

Además, la gestión avanzó en una reestructuración integral de las divisiones formativas, con definiciones clave en su organigrama. Alejandro Russo fue designado como Coordinador General y también asumirá como entrenador de la Reserva de Colón, que volverá a competir en el Torneo Proyección. En tanto, Fernando Nogara quedó al frente de la coordinación deportiva, mientras que Federico Della Crocce será el coordinador de fútbol infantil, en una apuesta por ordenar y potenciar la base del club a mediano y largo plazo.

Inhibición levantada y cuentas al día

Uno de los avances más significativos fue levantar la inhibición que condicionaba al club en el mercado, originada por el reclamo del paraguayo Alberto Espínola, cuya resolución demandó un desembolso superior a los 400.000 dólares. En paralelo, la dirigencia avanzó en el pago de sueldos atrasados, tanto de jugadores como del personal, recuperando credibilidad institucional y llevando tranquilidad puertas adentro.

El mercado de pases: 14 refuerzos y uno más en camino

Con el escenario ordenado, Colón aceleró fuerte en el mercado y ya sumó 14 incorporaciones, apuntando a jerarquía y recambio en todas las líneas:

Matías Budiño (arquero) Leandro Allende (lateral izquierdo) Ignacio Antonio (volante central) Matías Godoy (extremo) Pier Barrios (defensor central) Julián Marcioni (extremo) Matías Muñoz (volante central) Emanuel Beltrán (lateral derecho) Lucas Cano (delantero) Federico Lértora (volante central) Alan Bonansea (delantero) Sebastián Olmedo (defensor central) Mauro Peinipil (lateral derecho) Darío Sarmiento (enganche)

La dirigencia trabaja para cerrar el refuerzo número 15, que sería un defensor central zurdo, con el objetivo de lograr mayor recambio y equilibrio en el fondo.

En menos de dos meses, José Alonso consiguió ordenar áreas sensibles, respaldar al cuerpo técnico y potenciar un plantel que apunta alto. Con el club estabilizado y un mercado activo, Colón empieza a mirar el futuro con otra confianza, apoyado en hechos concretos y no solo en promesas.