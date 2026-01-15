Uno Santa Fe | Colón | Colón

Un exjugador de Colón avanza para sumarse a San Martín de Tucumán

El club tucumano aceleró gestiones en el mercado de pase y quedó próximo a cerrar la llegada de un mediocampista con pasado en Colón.

15 de enero 2026 · 18:09hs
El mercado de pases de San Martín de Tucumán ingresó en horas decisivas y una negociación tomó clara ventaja. Se trata del Kily Vega, exjugador de Colón, que está muy cerca de convertirse en refuerzo, en una operación que avanzó mientras el plantel transitó los primeros días de pretemporada bajo un nuevo proyecto deportivo.

Un perfil buscado por San Martín de Tucumán

Desde el entorno del club reconocieron que “es un futbolista que reúne experiencia y conocimiento de la categoría”, dos condiciones que el cuerpo técnico consideró centrales para fortalecer la mitad de la cancha. La dirigencia trabajó en silencio, pero en las últimas horas admitió que “las charlas están muy encaminadas”.

El futbolista viene de competir en la Liga Profesional, con rodaje reciente y participación en equipos protagonistas. En San Martín valoraron que “no es una apuesta, sino una incorporación pensada para rendir desde el inicio”, en un torneo largo y exigente como la Primera Nacional.

Una llegada que podría definirse en breve

El futbolista arribaría a Tucumán en las próximas horas para completar los pasos formales. “La idea es resolverlo rápido para que se sume cuanto antes a los trabajos”, explicaron desde San Martín, conscientes de la importancia de ganar tiempo en la preparación. Mientras el mercado siguió activo, en Bolívar y Pellegrini entendieron que el acuerdo “está en la recta final”. Para San Martín, la posible incorporación de un exColón representó algo más que un refuerzo: fue una señal clara del rumbo que buscó el nuevo ciclo.

