Inundaciones en Corrientes: cuál será el impacto en la cuenca del río Paraná en Santa Fe a corto plazo

Las intensas lluvias registradas en los últimos días en la provincia de Corrientes volvieron a encender alertas por inundaciones urbanas y dejaron definiciones clave sobre el comportamiento climático e hidrológico en la región. Desde el INA indicaron cómo impactarán estas lluvias en la cuenca de Santa Fe .

Según explicó, en diálogo con UNO Santa Fe, el subgerente de Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA), Juan Borus, estos eventos responden a una atmósfera con “humedad disponible para ser activada de forma errática e intensa”, una situación que, advirtió, “tiene mayor probabilidad de ocurrir en zonas urbanas”.

Lluvias fuertes en Corrientes

“Las últimas lluvias en Corrientes pusieron en evidencia dos grandes cuestiones”, señaló Borus. “En primer lugar, que en la Cuenca del Plata y en esa región central de la cuenca hay humedad disponible en la atmósfera, que se activa de manera irregular y con lluvias muy intensas”, explicó.

El especialista remarcó además que estos episodios dejaron al descubierto las crecientes dificultades para anticipar tendencias climáticas. “Se está haciendo muy difícil la previsión de mediano y largo plazo. El clima está muy esquivo para ser previsto o delineado, especialmente cuando los forzantes son muy regionales”, afirmó, en referencia a lo analizado esta semana durante la reunión mensual del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

inundaciones corrientes

En ese sentido, Borus sostuvo que el año se caracterizó por un comportamiento “sinóptico”, concepto que definió como “lluvias que se distribuyen en un lugar en función de los forzantes climáticos del propio lugar”. Y agregó: “Hay una interacción de la atmósfera en todo el globo, pero hoy el clima global no es el que define dónde y cuándo va a llover, sino los forzantes regionales. Eso quedó claramente en evidencia”.

Escenario en el río Paraná

Respecto de la situación hidrológica, el subgerente del INA fue claro al relativizar el impacto de las precipitaciones recientes. “Lluvias como las que se dieron en los últimos días no modifican la situación”, indicó, y precisó que tanto las precipitaciones ya ocurridas como las previstas “mantendrían los niveles fluviales como están ahora, al menos durante enero y quizá el comienzo de febrero”.

En el caso puntual de Santa Fe capital, Borus adelantó que el río Paraná “estará en el orden de los 3 metros en la lectura de escala”, un valor que describió como “por debajo del promedio histórico para esta época del año, en aproximadamente 50 centímetros”. La proyección confirma que, pese a los eventos intensos registrados en otras provincias de la cuenca, no se esperan crecidas significativas frente a la ciudad.

Finalmente, el especialista anticipó un posible cambio hacia fines del verano. “Si en la segunda mitad de febrero y durante marzo se mantienen estas condiciones, estaría dada una tendencia descendente”, sostuvo, lo que consolidaría un escenario de aguas bajas en el tramo final de la temporada estival.