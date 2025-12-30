Uno Santa Fe | Santa Fe | rutas

Aseguran que la duración del pavimento en rutas bajó de 10 a 4 años: endurecen las multas por exceso de peso en camiones

Desde el lunes 5 de enero, la Provincia intensificará los controles de carga en rutas santafesinas. La medida busca preservar el estado del asfalto, mejorar la seguridad vial y aplicar sanciones más severas a transportistas y titulares de camiones que circulen con sobrepeso.

30 de diciembre 2025 · 14:59hs
En el marco del Operativo Verano y en simultáneo con el plan de obras que se ejecuta en todo el territorio provincial, el Gobierno de Santa Fe reactivará y reforzará desde el lunes 5 de enero los controles por exceso de peso en camiones.

La medida estará a cargo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). Según datos oficiales, el exceso de carga redujo drásticamente la vida útil del pavimento: una calzada que antes duraba alrededor de 10 años hoy resiste apenas 4, e incluso menos en algunos casos. Esta situación genera un deterioro acelerado de las rutas y eleva los riesgos para quienes circulan por ellas.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el tránsito de camiones con sobrepeso constituye una falta grave, comparable a otras infracciones que ponen en riesgo la seguridad vial. No solo destruye el pavimento, sino que también incrementa la peligrosidad de la circulación debido al deterioro progresivo de la calzada y a las maniobras riesgosas que se generan en ese contexto.

En ese sentido, se advirtió sobre los riesgos concretos del exceso de carga, que altera el comportamiento dinámico del vehículo. Con mayor peso, los camiones presentan mayor distancia de frenado, aceleración más lenta y una reacción diferente ante maniobras de emergencia.

Además, el sobrepeso puede afectar los sistemas electrónicos de seguridad, dañar neumáticos y modificar el centro de gravedad, especialmente cuando la carga se transporta en altura.

En cuanto a las sanciones, desde Provincia anticiparon un enfoque más riguroso. Habrá fuertes multas económicas, que se aplicarán de manera gradual según el nivel de exceso detectado, y alcanzarán no solo a los conductores sino también a los titulares de los vehículos. Asimismo, los agentes estarán habilitados a retener la licencia y el camión cuando la infracción lo amerite.

Valor de las multas

De acuerdo con la Ley Provincial N.º 13.169, en su artículo 103 inciso 3, los vehículos que superen los pesos máximos permitidos podrán ser sancionados con hasta 20.000 Unidades Fijas (UF). Cada UF equivale al 50 % del menor precio de venta al público de un litro de nafta especial en estaciones de servicio YPF del Automóvil Club Argentino.

Con esta medida, el Gobierno provincial apunta a proteger la inversión en infraestructura vial, frenar el deterioro prematuro de las rutas y mejorar la seguridad de quienes transitan por los corredores santafesinos.

El endurecimiento de los controles tiene como eje central preservar las obras viales ejecutadas en los últimos años. En ese período, la Provincia pavimentó 217 kilómetros y repavimentó otros 352 kilómetros de rutas provinciales, con una inversión que supera los 586 millones de dólares.

A ese esquema de trabajos se suman las tareas de bacheo y mantenimiento, que permitieron recuperar 1.050 kilómetros lineales de rutas, con una inversión adicional de 195 millones de dólares.

