Invasión de mosquitos en Colonia Mascías: operativo territorial, fumigación y recomendaciones a personas

Tras la fuerte proliferación de mosquitos “charqueros” que afecta a la localidad, el Gobierno de Santa Fe desplegó un operativo integral con entrega de insumos, capacitación y vigilancia epidemiológica. La estrategia apunta a la prevención, al cuidado de la salud y a reducir el impacto sobre personas y animales.

27 de enero 2026 · 15:19hs
Luego de semanas marcadas por la presencia masiva de mosquitos —una situación que vecinos describieron como imposible de controlar incluso con repelente— la Provincia de Santa Fe reforzó las acciones preventivas en Colonia Mascías, departamento Garay.

Este martes se desarrolló una jornada de trabajo territorial coordinada entre los ministerios de Salud y de Desarrollo Productivo, junto a la comuna local, con el objetivo de anticiparse a posibles riesgos sanitarios.

El operativo fue encabezado por la directora provincial de Prevención y Promoción de la Salud, Analía Chumpitaz, e incluyó entrega de insumos, capacitación técnica y trabajo en terreno, en respuesta a la alta densidad de mosquitos registrada en la zona. Según explicó la funcionaria, la intervención se enmarca en una política de anticipación impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio.

Invasión de mosquitos en un pueblo santafesino: afirmaron que "ni el repelente alcanza" y buscan proteger a los animales

“Estamos acompañando esta situación fundamentalmente desde la prevención”, señaló Chumpitaz, y remarcó que el objetivo es actuar antes de que el escenario derive en complicaciones mayores para la salud de la población.

Vigilancia epidemiológica y foco en la prevención

Durante la jornada se activaron medidas de vigilancia epidemiológica a través de los programas de Epidemiología, Zoonosis y Vectores, en articulación con el área de Sanidad Animal del Ministerio de Desarrollo Productivo. En ese marco, se reforzó la sensibilización sobre la Encefalitis Equina del Oeste (EEO), una enfermedad transmitida por mosquitos.

Las autoridades recordaron la importancia de la vacunación de caballos como principal herramienta preventiva y la necesidad de notificar de inmediato la aparición de equinos con síntomas neurológicos, así como cuadros febriles inespecíficos en personas.

Chumpitaz aclaró que no se trata de una emergencia ni de una alerta sanitaria, pero sí de una situación que requiere atención. “Estamos haciendo prevención frente a esta explosión demográfica de mosquitos”, explicó, y recordó que durante 2023 y 2024 la provincia y la región centro del país atravesaron un brote de EEO, lo que vuelve clave la detección temprana.

Insumos, fumigación y capacitación local

Como parte del operativo, la Provincia reforzó el stock de repelentes en el SAMCo local con producción pública del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF). Además, se entregaron termonebulizadoras y productos específicos, junto con una capacitación técnica destinada al personal comunal para la realización de tareas de fumigación.

Desde el Ministerio de Salud aclararon que la fumigación es una herramienta complementaria. “Debe utilizarse con criterio, porque también afecta a los depredadores naturales de los mosquitos, que son fundamentales para el equilibrio del ecosistema”, explicó Chumpitaz.

Recomendaciones a la población

En paralelo, se reforzaron las recomendaciones a la comunidad, entre ellas:

  • eliminar recipientes con agua estancada,

  • usar ropa clara y de manga larga,

  • aplicar repelente cada cuatro horas.

“Para la población, lo más importante es el uso del repelente para evitar las picaduras”, subrayó la funcionaria.

Por su parte, el presidente comunal Oscar Selmi destacó el trabajo conjunto con la Provincia y valoró la capacitación recibida. Señaló que se conformó un equipo local de fumigación, con recorridas especialmente en zonas rurales, y aseguró que se continuará trabajando de manera preventiva para mitigar el impacto de la invasión.

