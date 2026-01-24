Uno Santa Fe | Santa Fe | mosquitos

Invasión de mosquitos en un pueblo santafesino: afirmaron que "ni el repelente alcanza" y buscan proteger a los animales

Ocurrió en Colonia Mascías, en el departamento Garay. Advirtieron que los animales se encuentran muy expuestos ante los mosquitos.

24 de enero 2026 · 10:41hs
Invasión de mosquitos en un pueblo santafesino: afirmaron que ni el repelente alcanza y buscan proteger a los animales

Una impresionante invasión de mosquitos se dio desde en los últimos días en Colonia Mascías, localidad del departamento Garay en la provincia de Santa Fe. Los animales fueron los más afectados ya que no tienen ningún tipo de protección al estar en el campo.

Esta situación generó que los productores debieran hacer rodeos con caballos y vacas, y prender fuego alrededor para protegerlos de los insectos. En cuanto a las personas, comentaron que es tan grande la cantidad que deben colocarse repelente cada pocos minutos "porque enseguida te vuelven a picar".

En diálogo con LT 10, el director de Radio Digital, Humber Molina, recordó que hace 15 años vivieron lo mismo. "Esto ocurre cada 15 o 20 años, cuando hay procesos de sequía. Después de una larga seca, y en este caso llevamos más de dos años", explicó.

"En ese momento, los mosquitos depositaron huevos en lluvias que eran muy esporádicas y no alcanzaron a eclosionar esos huevos. quedaron latentes esperando grandes lluvias, que es lo que tuvimos nosotros hace 15 días atrás, y ahí empezó el problema", continuó.

Condiciones para la proliferación de mosquitos

Entre el calor, el agua y la humedad generaron esta 'plaga' de mosquitos que no solo afecta a esta localidad sino a todas las del departamento Garay.

Molina describió que son mosquitos "más grandes y más negros" que los habituales. "Este fenómeno puede durar entre mes y medio y dos meses, y los peores momentos son desde el atardecer hasta la noche, aunque también están a la siesta".

"En el campo no se puede ni abrir la boca, la única manera de protegernos es usando repelente, pero nada alcanza".

Sobre los animales contó que "cuando hay muchos mosquitos, excesivamente como ahora, el rodeo de vaca se agrupa, se echa una vaca al lado de la otra y comienzan a emitir ese ese metano. Ese metano es un repelente para los mosquitos natural".

En tanto, señaló que los que más lo sufren son los caballos. "Es un animal muy sensible a picaduras de insectos y tiene la piel muy finita, tiene una piel delgada", agregó.

mosquitos Colonia Mascías
Noticias relacionadas
crisis en lacteos veronica: trabajadores reclamaron frente a las instalaciones y hay 700 puestos de trabajo en riesgo

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores reclamaron frente a las instalaciones y hay 700 puestos de trabajo en riesgo

consumo record de huevos en argentina: santa fe se mantiene entre las provincias lideres del sector

Consumo récord de huevos en Argentina: Santa Fe se mantiene entre las provincias líderes del sector

marcha por jeremias: santo tome se movilizo para reclamar justicia y pedir la baja de la edad de imputabilidad

Marcha por Jeremías: Santo Tomé se movilizó para reclamar justicia y pedir la baja de la edad de imputabilidad

Virginia Monzón, tía y Romina Monzón, mamá de Jeremías. 

"Es reabrir permanentemente la herida": la mamá de Jeremías Monzón pidió frenar la difusión del video del crimen

Lo último

Impuestos provinciales: más de 100.000 contribuyentes ya reciben la boleta digital y casi 97.000 usan débito automático

Impuestos provinciales: más de 100.000 contribuyentes ya reciben la boleta digital y casi 97.000 usan débito automático

La nueva camiseta de Unión cruzó fronteras y despertó comparaciones en Estados Unidos

La nueva camiseta de Unión cruzó fronteras y despertó comparaciones en Estados Unidos

Apresaron a tres mujeres por venta barrial de drogas en San Justo: dos de ellas cayeron por cuarta vez por el mismo delito en un año y medio

Apresaron a tres mujeres por venta barrial de drogas en San Justo: dos de ellas cayeron por cuarta vez por el mismo delito en un año y medio

Último Momento
Impuestos provinciales: más de 100.000 contribuyentes ya reciben la boleta digital y casi 97.000 usan débito automático

Impuestos provinciales: más de 100.000 contribuyentes ya reciben la boleta digital y casi 97.000 usan débito automático

La nueva camiseta de Unión cruzó fronteras y despertó comparaciones en Estados Unidos

La nueva camiseta de Unión cruzó fronteras y despertó comparaciones en Estados Unidos

Apresaron a tres mujeres por venta barrial de drogas en San Justo: dos de ellas cayeron por cuarta vez por el mismo delito en un año y medio

Apresaron a tres mujeres por venta barrial de drogas en San Justo: dos de ellas cayeron por cuarta vez por el mismo delito en un año y medio

Los clubes de la Liga Santafesina con apuestas y ratificaciones

Los clubes de la Liga Santafesina con apuestas y ratificaciones

Las Leonas tienen plantel para viajar a Australia

Las Leonas tienen plantel para viajar a Australia

Ovación
Capibaras XV dejó inaugurada su sede en el Hipódromo de Rosario

Capibaras XV dejó inaugurada su sede en el Hipódromo de Rosario

Los clubes de la Liga Santafesina con apuestas y ratificaciones

Los clubes de la Liga Santafesina con apuestas y ratificaciones

La Maratón Santa Fe-Coronda ingresó en la cuenta regresiva

La Maratón Santa Fe-Coronda ingresó en la cuenta regresiva

Continúan las reuniones preparatorias para la Santa Fe-Coronda

Continúan las reuniones preparatorias para la Santa Fe-Coronda

Las Leonas tienen plantel para viajar a Australia

Las Leonas tienen plantel para viajar a Australia

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"