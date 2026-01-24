Invasión de mosquitos en un pueblo santafesino: afirmaron que "ni el repelente alcanza" y buscan proteger a los animales

Ocurrió en Colonia Mascías, en el departamento Garay. Advirtieron que los animales se encuentran muy expuestos ante los mosquitos.

Una impresionante invasión de mosquitos se dio desde en los últimos días en Colonia Mascías , localidad del departamento Garay en la provincia de Santa Fe. Los animales fueron los más afectados ya que no tienen ningún tipo de protección al estar en el campo.

Esta situación generó que los productores debieran hacer rodeos con caballos y vacas, y prender fuego alrededor para protegerlos de los insectos. En cuanto a las personas, comentaron que es tan grande la cantidad que deben colocarse repelente cada pocos minutos "porque enseguida te vuelven a picar".

En diálogo con LT 10, el director de Radio Digital, Humber Molina, recordó que hace 15 años vivieron lo mismo. "Esto ocurre cada 15 o 20 años, cuando hay procesos de sequía. Después de una larga seca, y en este caso llevamos más de dos años", explicó.

"En ese momento, los mosquitos depositaron huevos en lluvias que eran muy esporádicas y no alcanzaron a eclosionar esos huevos. quedaron latentes esperando grandes lluvias, que es lo que tuvimos nosotros hace 15 días atrás, y ahí empezó el problema", continuó.

Condiciones para la proliferación de mosquitos

Entre el calor, el agua y la humedad generaron esta 'plaga' de mosquitos que no solo afecta a esta localidad sino a todas las del departamento Garay.

Molina describió que son mosquitos "más grandes y más negros" que los habituales. "Este fenómeno puede durar entre mes y medio y dos meses, y los peores momentos son desde el atardecer hasta la noche, aunque también están a la siesta".

"En el campo no se puede ni abrir la boca, la única manera de protegernos es usando repelente, pero nada alcanza".

Sobre los animales contó que "cuando hay muchos mosquitos, excesivamente como ahora, el rodeo de vaca se agrupa, se echa una vaca al lado de la otra y comienzan a emitir ese ese metano. Ese metano es un repelente para los mosquitos natural".

En tanto, señaló que los que más lo sufren son los caballos. "Es un animal muy sensible a picaduras de insectos y tiene la piel muy finita, tiene una piel delgada", agregó.